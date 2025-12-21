林濁水好奇劉靜怡會站在哪一邊？ 本尊回應了

憲法法庭19日由5位大法官署名公布之「114年憲判字第1號判決」，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效。但蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官，直指憲法法庭未合法組成，5位大法官合議判決無效。前立委林濁水好奇，如果當初民進黨團同意劉靜怡成為大法官，她會站在哪一邊？劉靜怡21日晚在臉書回應了！

根據新修正的《憲訴法》規定，大法官作成違憲宣告時，同意違憲的大法官不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決。即使依照舊版《憲訴法》第30條規定，「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議。」現有大法官是8名，也就是必須有6名大法官參與評議。

憲法法庭19日由5位大法官署名公布之「114年憲判字第1號判決」，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，回到修法前狀況。但蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官，則提出不同意該判決的法律意見書，直指憲法法庭未合法組成，5位大法官合議判決無效。

前立委林濁水日前在臉書貼一則「一個死無對證的謎」，也就是如果民進黨立院黨團當時不要「集體腦筋超級威地柯建銘化」，而讓劉靜怡成為大法官，今天她會成為大法官中三人行加一的一員？還是和另五人同一看法，而令採用舊制憲訟法時可以達到（5 + 1）比3，通過可以做成有效判決門檻？林濁水說，這令人好奇，但畢竟已經只有茶餘飯後的價值了。

台大教授劉靜怡21日晚在臉書回應，「我不會站在任一邊，但我會用自己的論理和溝通方法，努力設法不讓現在這種進一步一觸即發的局面出現。」她也直言，釋憲者演變成今天局面，是台灣憲政民主發展的不幸，沒有任何值得歡呼之處。

