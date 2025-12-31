林濁水對比3家民調「賴清德不滿意度皆高於滿意度」、綠營前景堪憂？…詹凌瑀直言「不覺得」！指「鄭麗文更雷」⋯

民進黨前立委林濁水日前指出，根據三家調查數據分別顯示，總統賴清德的不滿意度皆高於滿意度，且民眾對三黨反感度，民進黨居冠，「前景堪憂」。對此，媒體人詹凌瑀今（31日）於電台節目《新聞放鞭炮》直言，「我不覺得」。她點出，國民黨主席鄭麗文更「雷」，在中共軍演期間痛罵民進黨，「這樣就掉很多票了」。

《美麗島電子報》29日公布12月最新國政民調，結果顯示，藍綠白三黨的反感度部分，以民進黨49.9%，領先國民黨的49.5%與民眾黨的47.7%。對此，林濁水表示，迄今綠基本盤既遠大於藍，更遠遠大於白，「不料綠站在這樣的絕對優勢上，反感反而居冠！」

廣告 廣告

林濁水更提及，對比三家調查數據，民眾對於總統賴清德不滿意度，皆大於滿意度。《震傳媒》不滿意47.4%、滿意43.4%；《台灣民意基金會》不贊同48.6%、贊同43.4%；《美麗島電子報》不滿52.2%；滿意40.6%。林濁水說，民進黨延續了2年的憲政大戰略必有極為嚴重，必須反省之處，「若不調整，前景堪慮」。

不過，詹凌瑀今日就此事表示，「我不覺得」。她直言，鄭麗文更「雷」，在中共軍演的時候還在痛罵民進黨、怪罪賴清德，「光是這樣就已經掉很多選票了」。同時，詹凌瑀也建議，賴清德應該要多跟年輕人對話，且要用很輕鬆的方式。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞、林濁水臉書）

更多放言報導

黃國昌參戰2026新北市長…詹凌瑀質疑「是柯文哲硬推出來」：要他擔任母雞「作為籌碼跟藍營談判」

頒「年度最佳墮落獎」給黃國昌！詹凌瑀點四事件轟「戰神活成自己最討厭模樣」：最噴飯是要發個人寫真集