林濁水見「他」最新民調嚇喊：事態如此嚴重

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德上任至今一年多，執政表現備受外界高度檢視，根據《震傳媒》今（28）日公布最新台北市議題民調，結果顯示，賴清德的施政滿意度仍陷入「不滿高於滿意」的局面，整體僅39.7%受訪者表示滿意，卻有高達51.1%表達不滿，其中自認為中間選民者，不滿意比例更衝到53.1%。對此，前立委林濁水直言，「難以理解，事態如此嚴重」。

《震傳媒》今日公布的最新數據中，針對總統賴清德的施政滿意度部分，13.7%民眾表示「非常滿意」、26.0%「還算滿意」，合計不到四成；相對地，「不太滿意」為22.6%、「非常不滿意」達28.5%，強烈反感者比例明顯偏高，自詡為中間選民者，則有53.1%表示不滿意。與先前調查相比，雖然台北市民對賴清德的不滿意度小幅下滑2.9%，但滿意度也同步下降2.1%。

林濁水進一步分析上述民調指出，傳統上泛藍色彩的工總和商總，都對台美關稅談判稱讚有加，今天如此評價，太不簡單了。他直言，自己本來預料總統賴清德的聲望，將會出現「黃金交叉」態勢，不料竟然事與願違，「難以理解，事態如此嚴重」！

此次民調由《震傳媒》委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年1月25日至26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾進行電話訪問，包含市話與手機樣本，成功完成1,078份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

