林濁水轟憲政荒唐 董智森打臉卓揆2事可笑：睜眼說瞎話

行政院長卓榮泰不副署財劃法修法，民進黨大老林濁水直批，政黨角力憲政亂象讓人摸不淸楚所以，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？媒體人董智森直言，民進黨當年也曾參與修憲，綠營擺明贏了才算民主，否則就像卓揆鬧事，用可笑的理由拒副署，睜眼說瞎話。

董智森16日在《新庶民大頭家》節目表示，過去我們中華民國有兩個國會，一個叫國民大會，一個叫立法院，國民大會負責的只有一部法律：憲法，其他都歸立法院，這是當年的結構。他提到，包括在座的藍委賴士葆、前藍委蔡正元、前綠委高嘉瑜，都當過國大代表。還有鄭麗文、賴清德、黃偉哲、鍾佳濱等，也當過國大代表。所謂「一中憲法」，是民進黨也有參與的，「是他們認可的！」

董智森直言，現在民進黨這些人，認為大家都沒有記憶？他畢竟是老記者，那個年代都寫過、經歷過。現在看到所謂賴清德的解釋，卓榮泰雖然沒當過國代，但他是中興大學法律系畢業，「怎麼教出這樣的學生？」問題出在我們中華民國的民主，是民進黨贏了才算民主！如果輸了，他們就到街頭去鬧事，長期以來就是這樣。這個黨的野蠻、粗暴，就是要以他們講的為準？

董智森指出，因為有些NCC委員把黨意用在行政上，造成整個台灣大亂，所以要修法終結萬年委員。過去有一條法律，給了政府很大的善意：實施日期由行政院決定之！從去年2月1日成立的新的立法院，7月中三讀通過《通傳會組織法》修正案，任期改為4年且僅能連任一次，亦不得再任，並刪除延任規定。但行政院說「由我決定」，表示「我行政院比你大！」那時卓榮泰的心態，到現在沒有違和感。

董智森強調，財劃法也一樣，民進黨想全部一把抓，除了統籌分配款還有兩個預算，一個是一般性，一個是計畫性，綠營想把他通通抓到計畫性。計畫性就是你要來跟我申請，我同意以後才給你！權力在中央手上。所以為什麼財劃法要修兩次？卓榮泰更荒謬，說立院第2次修正案，沒有請行政院長去報告，你要修跟我相關的法律，怎麼可以不請我？大錯特錯，這次不請他，是三黨協商的結果。

董智森直呼，卓榮泰睜眼說瞎話。第二個理由更可笑，因為行政院一直不提修正案，所以立法院就通過了，行政院又趕快把他的修正案送過來，說：你們立法院「拒不」把我的修正案排入議程！這是他對抗最主要的兩個理由。

