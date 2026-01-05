林濁水轟民進黨「自我背離」國會改革失靈 批黃國昌「自我沒收、理性破功」

林濁水5日接受主持人黃光芹於《CNEWS匯流新聞網》政論直播節目《中午來開匯》專訪。 圖：《CNEWS匯流新聞網》提供

[Newtalk新聞] 面對總統賴清德執政受制於國會，在野藍白被外界視為可能於2028年實現政黨輪替，林濁水今（5）日受訪直言，民進黨長年倡議國會制衡，卻在關鍵時刻背離初衷，才會出現執政黨國會不過半的結果，而最終裁判始終是人民。不過他也批評民眾黨主席黃國昌當時為了配合傅崐萁，放棄以理說理原則，導致國會改革充斥黑箱與粗糙操作。

林濁水今日接受主持人黃光芹於《CNEWS匯流新聞網》政論直播節目《中午來開匯》專訪。林濁水指出，制衡權、調查權與藐視國會罪，原本都是民進黨長期主張的國會改革核心，但如今卻「突然都不要了」。他認為，民進黨自1990年代至2018年推動國會改革逾20年，如今卻對相關理念反感，正是背離民主原則，導致人民認為執政者需要被制衡，進而反映在選舉結果上。

談及在野黨作為，林濁水批評黃國昌推動的國會改革充斥黑箱與粗糙操作，徒增爭議；同時，支持不同政黨的憲政學者各執一詞，彼此爭吵不休，即便改革方向本身並非錯誤，這樣的對立氛圍也讓憲政改革難以向前。

他也提到，民眾黨前主席柯文哲曾提出國會改革，是相當有力的議題。林濁水認為，若黃國昌依循正當法律程序推動，民眾黨本可「大賺特賺」，甚至以民進黨過去的改革論述反過來壓制民進黨，讓藍綠都討不到便宜；但他質疑，黃國昌身為法學博士，卻為了配合傅崐萁而自我設限，錯失展現專業的機會，否則「照程序、講道理一定贏」。

回顧去年的726、823大罷免，林濁水指出，當時民進黨立院黨團總召柯建銘因連署順利而氣焰高張，最終卻遭遇重大挫敗；如今輿論反轉，民眾反而認為國民黨因年改、反對軍售等作為而亂了套，支持度下滑。他直言，「下一次大失敗就可能輪到傅崐萁」。

林濁水分析，目前三黨不滿意度都高，2026與2028大選的輸贏仍難以預料；但可以確定的是，若傅崐萁與黃國昌持續以對立方式操作國會，民進黨反而可能重獲空間；反之，若民進黨也跟著亂，最終恐怕形成三黨皆不過半的局面。

至於憲法法庭宣告《憲法訴訟法》修正案違憲，部分大法官質疑程序正當性，林濁水則支持曾獲賴清德提名、但遭立院否決的司法院長被提名人 張文貞 看法，認為憲法裁判對人權保障不可或缺。他也強調，高層司法難免與政治有所連結，但藍白指控賴清德介入司法，他直言「可以很有把握地替賴清德辯護，這不可能」。

林濁水形容賴清德是「小面神個性」，對自我要求極為嚴苛，有些事情會堅持到底、有些則絕不妥協，例如任台南市長期間堅持不進市議會。他認為，正是這種高度自我約束的性格，在某種程度上，也成為當前政治僵局的結構性因素之一。

