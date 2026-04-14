林濁水點名4機關喊「真是悲哀」：疊床架屋效率反受傷害

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運動部於去年今9月9日掛牌成立，首任部長由2屆奧運金牌得主李洋擔任。前立委林濁水認為，世界上設體育部的國家少到屈指可數，並質疑重視體育、海洋、考試院、監察院，就要為此廣設大衙門封官分爵？「國家、政府能力有因此增加？相反，疊床架屋結果運作效率反而大受傷害」。

林濁水昨（13）日在臉書以「體育部？」為題發文，並表示世界上設體育部的國家少到屈指可數，尤其體育大國更是如此，例如奧運獎牌得獎前15名中就沒有1個，中國號稱體育採取「舉國體制」也只設體育總局而已，中華民國偏偏獨一無二。

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林濁水也舉例，不論從海域大小或海洋科學傑出的世界海洋大國，沒有一個有海洋部會，海域小到不行的台灣偏偏有；另外，世界是三權分立，「院級」機關就三個，但中華民國重視考試、監察，就多了兩院，因此多了全世界找不到的銓敘、考選、保訓三部會以及有兩院委員，部長級的官就直逼百人，比正常國家多了3倍以上，而且隨管理技術進步，正常國家往往精減部會，偏偏中華民國逆向而行。

林濁水質疑，難道重視體育、海洋、考試院、監察院，就要為此廣設大衙門封官分爵？林感嘆表示，不幸的是，國民黨首開先河，民進黨發揚光大。大家樂此不疲真是悲哀。國家、政府能力有因此增加？「相反，疊床架屋結果運作效率反而大受傷害」。

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