林濁水點國民黨親中勢力「只剩下黨主席」！開酸：怪異老黨

日本眾議院改選日前結果出爐，由首相高市早苗領導的自民黨席次單獨過半，親中派則在選舉中潰敗，也被外界解讀日本未來將有更多機會與台灣深化合作。對此，前綠委林濁水今（9）日在臉書指出，國際上親中派系陸續潰堤，國民黨如今只剩黨主席仍親中，認為實在是「怪異神奇的百年老黨」。





高市早苗率自民黨贏得巨大勝利。（圖／民視新聞資料照）

日本眾議院選舉於9日正式公布結果，自民黨大勝，執政黨席次突破三分之二，不僅達到修憲門檻，也創下二戰後新紀錄。對於日本選舉結果，林濁水在臉書舉例，去年底宏都拉斯執政的親中政黨「自由重建黨」，在總統與國會大選中齊潰、不成形，台宏建交有望。

林濁水稱國民黨現在親中的「只剩黨主席」。（圖／民視新聞資料照）

他進一步預測，接下來的日本，親中勢力本就不振，如今在大選中親中標竿更是幾近「團滅」，台日關係勢將更加緊密。林濁水指出，反觀藍營，儘管憂心親中路線恐由地方諸侯蔓延至中央立委層級，但親中的幾乎只剩黨主席與黨團總召仍「兩頭熱」，頂多再加上零星體制外的「扶龍名嘴」，如館長與部分名校學者。最後，林濁水也大酸國民黨高層，質疑是否非得決心「悲而不壯」地跟隨宏都拉斯、日本親中先烈的腳步不可？直言這是一個「怪異神奇的百年老黨」。













