林濁水：不副署是合憲、但是憲法規定是來制衡總統的

[Newtalk新聞] 行政院卓榮泰昨日宣布不副署立法院覆議維持的財政收劃分法，總統賴清德也力挺。民進黨前立委林濁水今(16)日發文說，不副署是行政院的合憲權力，只是憲法清楚規定他是用來制衡總統的，沒提到可以用來制衡國會。

總統、行政院長根據憲法第37條規定，不公布、不副署立法院三讀通過的法律，被認為是制衡立法院。不過，這樣是否合憲，林濁水顯有保留。他臉書發文說，「不副署是行政院的合法權力」，那裏只是「合法權力」，根本是「合憲權力」。只是憲法清楚規定他是用來制衡總統的，沒提到可以用來制衡國會。

