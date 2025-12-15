林濁水：不副署是形式上挑戰總統 憲政遊戲到荒唐地步

新系大老林濁水。（資料照）

行政院長卓榮泰宣布他不副署「財畫法」修正，引發議論。新系大老林濁水質疑，不副署就「形式」上是對總統公佈的法律「財劃法」不副署，換句話說形式上是在挑戰總統，但實質上卻是在挑戰立法院，憲政遊戲記到這荒唐的地步，還捨不得修憲嗎？

林濁水對於卓榮泰不副署感到奇怪。這次不副署，就「形式」上是對總統公佈的法律「財劃法」不副署，換句話說形式上是在挑戰總統；但實質上卻是在挑戰立法院，也就是說，不只是不副署，完整的程序是「公佈而不副署」。

林濁水指出，這變成行政院是既挑戰立法院又挑戰總統；然而行政院依憲法增修文是既文對立法院負責又要向總統負責的機關。換句白話說，現在行政院左右開弓，向總統和國會兩個老闆一齊出手。

林濁水感嘆憲政遊戲到這荒唐的地步，這樣亂到毫無理頭毫無尊嚴的憲法還要寶貝到底，捨不得修改嗎？

