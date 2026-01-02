林炎田傳接任台北市警察局長 劉世芳回應：沒有，都不是

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

警政署將於1月中旬針對高階人事進行異動，根據《自由》報導，現任高雄市警察局局長林炎田將接手台北市警局長一職。對此，內政部長劉世芳今（2）日於高雄受訪時僅回應：「沒有！都不是！」接著便快閃離去，未再回答相關問題。

關於林炎田有望接手台北市警察局長之傳聞，內政部長劉世芳今日南下高雄被媒體追問時僅簡短回應「沒有！都不是！」隨後便快速離去，未再多做說明，警政署方面則表示相關人事仍在作業中。

林炎田為中央警察大學第51期畢業，並取得國立台北大學犯罪學研究所碩士學位，曾任刑事警察局偵查第四隊隊長、高雄市政府警察局刑事警察大隊大隊長、臺北市政府警察局萬華分局分局長、警政署公共關係室主任、苗栗縣警察局局長、刑事警察局副局長、基隆市警察局局長及警政署警政委員等職務，內、外勤職務歷練豐富。

由於他曾任古亭分局南昌路派出所所長、大安分局敦化南路派出所所長；南港分局、大安分局警備隊隊長；信義分局、萬華分局、中山分局第三組組長；中山分局偵查隊隊長；萬華分局分局長等，對台北市治安狀況知之甚詳，警界普遍認為，他是接任台北市警察局長的合適人選之一。

