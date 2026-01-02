林炎田傳接臺北市警局長 警界：小心「見光死」陽謀

[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／臺北報導

警界16日將有包括臺北市警局長李西河、刑事局長周幼偉、警政署副署長廖美玲等多名高階警官退休，接下來將有大幅人事調整，臺北市警局長的寶座，也成為各方人馬角逐及議論的話題，2日傳出林炎田有望接掌，對此警界人士表示，提早曝光未必是好事，有多次在發表前一天「翻盤」的往例，他也直言這有時是種「陽謀」、「捧殺」，不排除有心人又在出招，未來兩周預料又是暗潮洶湧、「刀光劍影」。

臺北市警局長李西河屆退，高雄市警局長林炎田傳出可能接任。（圖／資料照）

警界人士說，16日人事調整，因有不少三線兩星以上的副署長、警政委員、警政監退休，勢必牽動許多縣市警局長，加上今年底將進行九合一大選，適合的人選非常重要，最近開始也傳出各種風聲耳語。

他直言，常見的招式就是「黑函檢舉」，像警政署長張榮興就職之前，就被爆料跟業者吃「魚翅宴」，現任警大校長黃明昭，也曾被爆與八大業者過從甚密，但事後都證明是子虛烏有，或是「看圖說故事」。

另一招就是直接放消息，幫對手派位置，這種屬於「陽謀」，像2024年7月臺南市局長廖宗山退休，立刻就有消息指時任警政署督察室主任的顏旺盛要接，傳得沸沸揚揚，不料後來卻是林國清獲選，警界人士說，北市過去也曾發生1名偵查隊長，已經「內定」接任天下第一分局的中山分局，結果消息提早曝光，引發高層震怒，連夜將名單收回、重排，讓隊長徒呼負負，算是標準的「見光死」。

警界每逢1月、7月人事調整，常見各種小道消息及怪招頻傳，1名高階警官認為，現在人事應該還在協調階段，沒有百分之百確定，16日之前，私下的競爭請託也應該會越演越烈。

