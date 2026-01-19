林炎田北上掌首都治安 康議長給予肯定與祝福

議長康裕成感謝林炎田局長在三年半的任期內，以積極負責、有擔當的態度守護高雄治安，並表達高度肯定、不捨與誠摯祝福。（高雄市議會提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市政府警察局長林炎田接掌臺北市政府警察局，議長康裕成十九日出席歡送茶會，感謝林局長在三年半的任期內，以積極負責、有擔當的態度守護高雄治安，並表達高度肯定、不捨與誠摯祝福。

康議長指出，林炎田局長在擔任高雄市政府警察局長期間，面對治安維護、防制詐騙及城市安全等多重挑戰，始終以沉穩務實的態度領軍，帶領警察同仁全力投入，成功破獲多起重大案件，有效遏止犯罪發生，讓市民切實感受到高雄治安的提升，其專業表現與高度責任感，深獲議會一致肯定。

針對林炎田局長榮任臺北市政府警察局長，康議長也給予肯定與祝福，她說，這不僅是對林局長專業能力與領導歷練的高度肯定，更是國家交付的重要責任，相信以林局長專業深厚的刑事背景，以及強化科技偵查實力，將為首都治安帶來嶄新局面，穩定治安，提升市民的安全感及信賴感。

林炎田自二○二二年七月接任高雄市警察局長，三年半期間以迅速、果斷作風偵破重大犯罪及治安事件，守護市民身家安全，帶領高雄治安穩步向前，沒日沒夜守護高雄的精神與作為，令府會首長皆表達讚賞。