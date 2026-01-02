林炎田北上誰具「無縫接軌」能力？「高雄通」航警局長趙瑞華呼聲最高

記者洪正達／高雄報導

目前林炎田北上的傳言幾乎只是時間問題，最後可能由高雄資歷相當完整的航警局長趙瑞華接任。（圖／翻攝航空警察局）

隨著新的一年到來，盛傳已久的警政高層異動終於有比較具體的消息，由於台北市警察局長李西河、刑事局長周幼偉等10多名警政高官即將在本月16日屆齡退休，目前傳出能肩負首都治安任務，最讓人注目、也最讓高層放心的人選，是具備刑事背景的高雄市警察局長林炎田；而高雄市治安首長的接手人選，外界推測都是與高雄頗有淵源的航警局長趙瑞華接任。

由於高雄市目前正在全力發展演唱會經濟與產業轉型，城市軟硬體的轉變有目共睹，但治安方面如何讓市民可以安心、放心，警察局長的任務相當重要，有沒有熟知轄區概況、接地氣的資歷可以「無縫接軌」，這點恐怕也只有趙瑞華可以勝任。

廣告 廣告

翻開趙瑞華資歷，過去在高雄曾任岡山分局長、鳳山分局長、苓雅分局長、高雄市督察長、高雄市副局長，以及台南第三分局長等，後續也有雄港務警察總隊總隊長、警政署行政組組長、台東縣警察局局長、保五總隊長等，內政部警政署督察室主任等，對高雄人事物的熟悉，即便還未正式發布人事，呼聲最高的也是他。

不過目前高雄的觀光產業正在持續發展中，又逢選舉年，衍生的各類治安問題也會時刻挑戰警察局長的敏感度，但仍有其他人被點名，包含主任秘書郭士傑、督察室主任呂新財、國道公路警察局長顏旺盛，以及警政署副署長廖訓誠等人，都是趙以外的可能人選，最重要的是能不能勝任，讓人有感，在這個動盪的年代交出讓滿意的治安成績單，比什麼都重要。

更多三立新聞網報導

社會安全網防線被擊潰！心衛中心執秘性侵列管少女…衛生局說法曝光

社會安全網最後堡壘失守！高雄心衛高官性侵列管少女 遭起訴求處重刑

迴轉不想慢！高雄自小客擊落黃牌重機…騎士噴飛滾地全身都是傷

科技老闆「下狠手」未成年女會計還不認罪…二審法官從輕改判原因曝

