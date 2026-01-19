林炎田將掌舵首都治安 康裕成雖不捨仍給予祝福

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市警察局長林炎田明將履新接掌台北市警察局長，議長康裕成今受邀出席歡送茶會，對林炎田3年半來守護高雄治安表達高度肯定，對他北漂雖感到不捨但給予誠摯祝福。

康裕成表示，林炎田自2022年7月接任高市警察局長，3年半期間以迅速、果斷作風偵破重大犯罪及治安事件，守護市民身家安全，帶領高雄治安穩步向前，沒日沒夜守護高雄的精神與作為，令府會首長皆表達讚賞。

她指出，林炎田在擔任高市警察局長期間，面對治安維護、防制詐騙及城市安全等多重挑戰，始終以沉穩務實的態度領軍，帶領警察同仁全力投入，成功破獲多起重大案件，有效遏止犯罪發生，讓市民切實感受到高雄治安的提升，其專業表現與高度責任感，深獲議會一致肯定。

針對林炎田榮任北市警察局長，康裕成給予肯定與祝福，她認為這不僅是對林局長專業能力與領導歷練的高度肯定，更是國家交付的重要責任，相信以林局長專業深厚的刑事背景，以及強化科技偵查實力，將為首都治安帶來嶄新局面，穩定治安，提升市民的安全感及信賴感。

