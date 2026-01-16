林炎田將接任北市警局長 誓言打造安全城市

〔記者邱俊福／台北報導〕高雄市警察局長林炎田即將接任台北市警察局長，對於未來工作的期許，他強調，將在過去打好的基礎下做好治安的維護工作，而台北市大型活動選舉維安、查賄、制暴，以及查察黑幫、槍枝、打詐及賭博等等，皆是重點工作，首要是打造一個安全的城市。

同時，林炎田也表達，台北市的捷運等大型公共場所，以及活動場所、百貨公司等維安工作，未來也是必須強化的一環。

林炎田為中央警察大學51期畢業，並取得國立台北大學犯罪防治研究所碩士學位，行政與刑事警政歷練豐富，歷任過嘉義市、台中市、桃園市警察局刑警大隊長，以及刑事警察局偵查第四大隊隊長、台北市警察局萬華分局長與苗栗縣、基隆市警察局局長等職。

廣告 廣告

警界形容林炎田是精明幹練型的警政將領，在高雄市警察局長任內，他主張強化科技警政與精準打擊犯罪策略，在防制詐騙、打擊暴力犯罪及掃蕩幫派等面向均有成效，也備受高雄市長陳其邁倚重。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》北捷隨機殺人案訪查張文胞兄 高市警局長林炎田親自督辦

高雄市警局長接任人選 趙瑞華、郭士傑出線機會大

台中女童尖叫後倒下猝死 高大成揭真相

全台139名高階警官異動 北市警局長、刑事龍頭分由林炎田、邱紹洲接掌

