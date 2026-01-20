林炎田就任北市警察局長 強調打擊犯罪絕不手軟

林炎田今天就任台北市警察局長。(記者王冠仁攝)

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局今天早上舉辦聯合布達交接典禮，前高雄市警察局長林炎田正式就任台北市警察局長。林炎田在今天受訪時說，他會在前局長李西河奠定下的基礎，做好首都的治安工作，同時也強調打擊犯罪絕不手軟。

林炎田說，首先要感謝市長蔣萬安與署長張榮興的信任，讓他能夠回到首善之都擔任局長。他未來會秉持方才市長蔣萬安主持典禮時提到的要點，包含科技、專業、溫度，在過往的基礎，做好首都的治安工作。

林炎田也提到，農曆春節即將到來，他未來將著重於重要交通運輸工具、公共場域、百貨賣場與大型活動，都要把維安工作做好。除了要提高見警率，也要請相關單位與機關保全做好橫向聯繫，一定要守護城市的安全，讓市民安心過年。

林還說，今年是選舉年，未來選舉維安是重中之重，不管在活動場合、勤務查賄制暴，他都會率領同仁。他強調，打擊犯罪絕不手軟，堅守正義絕不寬貸，更強調自己會以身作則，「辦案態度要求永不放棄是我的信念」。

署長張榮興在典禮上也說，林炎田先後在台北市更是服務了29年，是刑事幹才，相信他對於台北市的治安跟交通都能夠勝任，尤其台北市在全球評比治安大概在前4名，城市進步治安跟交通相當重要。

台北市警察局長林炎田今天在布達典禮上，頻頻與台北市長蔣萬安交頭接耳，互動良好。(記者王冠仁攝)

