林炎田就任北市警局長 蔣萬安3點期許打造安全之都

（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市警察局長林炎田今天就任，台北市長蔣萬安期許新團隊運用更先進科技、守護市民並成為警察最強的靠山，共同打造台北成為安全之都。

台北市警察局今天舉行卸、新任局長、分局長、大隊長聯合布達交接典禮，蔣萬安致詞表示，這場儀式不僅是人事交接，更象徵著責任承擔和使命交付，是持續打造台北成為安全之都的關鍵時刻。

蔣萬安說，他要特別感謝榮退的警察局前局長李西河，自2024年6月到任以來，對台北市警政工作投入極大心力，繳出實實在在的成績單，在防制幫派組織犯罪、緝毒、打詐等各項重點工作都有亮眼成果。

廣告 廣告

對於新上任的警察局長林炎田，蔣萬安說，他要誠摯地表達祝賀，林炎田學經歷都非常完整，也是警界中的行動派，破獲重大刑案的魄力及決心是眾人有目共睹。

他對林炎田提出3點期許，首先是科技治安再進化，用更先進的人工智慧及大數據偵防，讓犯罪在台北無所遁形；接著是守護市民的溫度，讓市民在生活中感受到安全感；最後是做警察最強的靠山，體恤基層、守護同仁，讓每一位警察都在有尊嚴及保障的環境下工作。

蔣萬安表示，台北市是國家的門面及政經中心，他對警政工作的原則就是打擊犯罪絕不手軟、嚴正執法絕不寬貸，只要是依法執行，他一定會挺到底，期望警察局秉持專業、持續精進，全力以赴守護台北。

林炎田會後接受媒體聯訪表示，除了持續落實守護首都治安工作，接下來過年期間也會加強維安工作，包含提高重要交通節點、大型百貨及各項活動的見警率，並與場地管理單位加強橫向聯繫，確保各項安全措施到位，讓市民安心、幸福地過年。

林炎田說，他將秉持蔣萬安「打擊犯罪絕不手軟、嚴正執法絕不寬貸」精神，同時以身作則，貫徹永不放棄的辦案態度。（編輯：蕭博文）1150120