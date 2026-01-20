林炎田就任台北市警察局長 蔣萬安：打擊犯罪絕不手軟

新任台北市警察局長林炎田（右1）、台北長蔣萬安（右2）、警政署長張榮興（左2）。 圖：台北市政府 / 提供

[Newtalk新聞]

台北市警察局今（20日）舉行卸、新任局長及分局長、大隊長聯合布達交接典禮，前高雄市警察局長林炎田正式就任台北市警察局長，市長蔣萬安表示，警政工作唯一原則是打擊犯罪，絕不手軟；依法執法，絕不寬貸，只要依法行政，他一定挺到底，並對林炎田提出 3 點期許，盼他全力以赴，守護台北，共同打造台北成為幸福宜居的安全之都。

蔣萬安致詞時，特別感謝榮退的前局長李西河，他說，李西河自 2024 年 6 月 6 日到任以來，對北市的警政工作投入極大心力，秉持「智安台北」與「科技見警」的核心理念，打造台北成為安全之都，這並非口號，而是實實在在成績單。

廣告 廣告

蔣萬安說，從 2024 年起，台北市在全般刑案、偵防詐欺及竊盜犯罪的破獲率，均居六都之首；在防制幫派組織犯罪、肅槍、緝毒、打詐及攔阻詐騙金額等各項重點工作上，成果亮眼，多項表現榮獲警政署評比六都第一或全國特優。

蔣萬安表示，在李西河的帶領下，台北市警政工作不僅提供市民優質服務，更在國際評比中獲得「夜間旅遊最安全城市」的殊榮，他再次代表北市府，向李西河及全體警察同仁致上最深的感謝，也祝福李退休後的生活一切順心。

蔣萬安亦向新上任的林炎田表達祝賀之意，他說，林炎田畢業於中央警察大學正科 51 期、行政警察學系畢業，並取得台北大學犯罪學研究所碩士學位，歷任高雄市警局刑警大隊大隊長、北市府警察局萬華分局分局長、警政署公關室主任、苗栗縣警局局長、刑事警察局副局長、基隆市警局局長、警政署警政委員及高雄市警局局長等職務，學經歷完整、資歷豐富。

蔣萬安指出，林炎田是警界的行動派領導者，過去在高雄服務期間，多起重大刑案在 24 小時內迅速偵破，展現高度魄力與決心，成果有目共睹。他說，北市身為首善之都與國家門面，也是重要的政經中心，市民對治安的期待與標準只會更高，他重申對警政工作的唯一原則，「打擊犯罪，絕不手軟；依法執法，絕不寬貸」，只要是依法行政，他一定挺到底。

蔣萬安強調，他對未來林炎田率領的警局團隊有 3 點期許，第一、推動科技治安再進化，在既有基礎上，善用更先進的 AI 與大數據偵防科技，讓犯罪在台北無所遁形；第二、守護市民的溫度，治安不只是冰冷冷的破案率數字，更是市民走在街頭、停等紅綠燈或搭乘捷運時，能夠實際感受到的安心與信賴；第三，作為警察同仁最堅強的靠山，更體恤基層，因為警察守護市民，市府要守護警察同仁，讓每位弟兄姐妹都能在有尊嚴、有保障的環境下安心工作。

蔣萬安說，最後，再次感謝李西河過去的貢獻，也期許警察局全體同仁，在林炎田的帶領下，持續秉持專業、精進作為、全力以赴，守護台北，共同打造台北成為幸福宜居的安全之都。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯文哲對女議員參選人「架拐子」？當事人否認：被過度解讀

轟柯文哲「藍白合最大絆腳石」 秦慧珠：別嘴賤、亂講話 怎有臉批講萬安？