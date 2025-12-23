林炎田局長領軍「實戰演習」高市警1200人力築起跨年安全網

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】為因應2026年跨年活動可能出現的大量人潮及近期發生的治安事件，包括丟擲煙霧彈與持械殺人等重大案件，高雄市政府警察局今（23）日由局長林炎田親自主持，召集各相關單位，包括分局、交通警察大隊、刑事警察大隊與保安警察大隊等，實施跨年維安部署及兵棋推演，提前強化對跨年期間治安的防範和應對措施。

高市警實地兵棋演練 跨年維安滴水不漏。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

本次演練規模擴大，模擬了跨年現場及捷運車站發生的各種突發事件，包括肢體衝突、持械滋事及群眾推擠等情境。在模擬演練中，警方即時成立了「特殊警力緊急應變事故處理小組」，並迅速將嫌犯制服，啟動了防踩踏機制，成功在最短時間內恢復現場秩序，保障市民安全。整場演練反映出警方在面對突發狀況時的高效應變能力與協同作戰精神。

此次跨年維安計劃動員了超過1,200名警力與民力，涵蓋各警察單位的全力配合。高雄市警局表示，跨年期間的治安與秩序維護是極為重要的工作。過去兩年，市警局已經不斷擴大演練的規模，並逐年強化演練內容。今年的演練特別結合了市政府應變中心指揮系統，提升了通報與研判效率，並加強了警力調度和現場反應能力。

除了增派警力，警方還運用了多種高科技手段來加強活動現場的安全防護。此次部署的十字形安全通道與防踩踏小組，將會成為現場維護秩序的基礎設施，而無人機巡邏、高解析度監視器與現場燈光、廣播等設施的使用，進一步提升了維安監控能量。這些設備不僅能即時掌握現場人群動態，還能在突發狀況下快速提供影像回傳，協助指揮中心做出精準判斷。

市警局強調，跨年活動人潮眾多，警方已做好充分準備來應對各種突發狀況。警方提醒市民，活動當天現場將會有專業指引，請大家配合現場秩序與指引，並如有任何需求，隨時向現場的員警或服務台反映，警方將提供全方位的協助。市警局呼籲市民攜手合作，共同迎接2026年，確保跨年活動的安全、順利與歡樂。

高雄市警察局表示，這次的跨年維安演練將會成為未來其他大型活動維安工作的寶貴經驗，並持續優化警力部署和現場應對方案，為市民提供一個安全的慶祝環境，讓大家可以無憂無慮地迎接嶄新的年度。

市警局召集各相關單位，包括分局、交通警察大隊、刑事警察大隊與保安警察大隊等，實施跨年維安部署及兵棋推演，提前強化對跨年期間治安的防範和應對措施。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

