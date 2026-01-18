林炎田拚高雄治安表現亮眼 李雅芬祝福局長北上就任順利

市議員李雅芬表示，這兩天，高雄警察同仁與在地鄉親都充滿了不捨與祝福，因為高雄市警察局長林炎田，即將北上接任台北市警察局長。（取自李雅芬臉書）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李雅芬十八日表示，高雄市警察局長林炎田榮調台北市警察局長，在他的帶領下，高雄的治安打拼出亮眼成績。雖然萬分不捨，但這也是對他卓越能力的最高肯定。

李雅芬提到，她與林局長有著深厚的情誼。這幾年，她每年舉辦草地音樂會並結合犯罪預防宣導，林局長不論公務再忙，幾乎每場都親自出席。他不僅是坐在台上致詞的官員，更是會走到台下、走入人群，親自跟長輩、孩子們宣導治安防護的「暖心局長」。這份對基層宣導的重視，她點滴在心頭。

廣告 廣告

李雅芬指出，外界對林局長的印象，是那個「有案必破」、總是衝在最前線的硬漢。就像媒體報導的，林局長辦案一向剛正果斷，從過去偵辦碎屍案到守護港都治安，那種「硬派」作風，讓犯罪分子聞風喪膽，卻讓高雄市民深感安心。

李雅芬說，「阿田局長，謝謝您為高雄的付出！」祝福林局長北上就任順利、鵬程萬里，繼續發揮硬派本色，守護首都平安。高雄永遠是您的家，歡迎常回來看看！守護高雄近一千三百個日子裡，感恩有您。