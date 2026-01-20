林炎田接任北市警察局長 蔣萬安見證交接提「3大期許」

台北市警察局前局長李西河上週屆齡退休，職位由高雄市警察局局長林炎田接任，今（20）天舉行交接典禮，台北市長蔣萬安親自出席，致詞時除了感謝前局長李西河的努力外，也對新任局長林炎田提出三大期許，希望能持續維護台北治安，打造安全之都。

北市警察局長交接典禮在台北市長蔣萬安的見證下進行，前高雄市警察局長林炎田北上接下重任，成為新任的台北市警察局長，蔣萬安也交代了自己的三個期許，希望未來林炎田帶領的市警局團隊，能夠讓科技治安再進化、守護市民的溫度、做警察同仁的靠山。

前台北市警察局長李西河在本月15日屆齡退休，當時因為接任人選沒出爐，加上去年12月的北車攻擊事件，台北治安引發高度關注，內政部長劉世芳親自致電蔣萬安，告知由林炎田接任，並且在20日正式上任，當時還遭議員批評，讓台北治安有5天空窗期。不過蔣萬安致詞時表示，這不只是人事交接，更象徵責任的承擔，特別感謝榮退的李西河局長，對台北市的警政工作投入極大心力，將台北打造成安全之都。

而今天正式上任的林炎田，過去曾任高雄市警察局長，也是國立台北大學犯罪學研究所碩士，行政、刑事警政歷練豐富，上任後如何捍衛首都治安，全體市民拭目以待。

