林炎田接任台北市警局局長 強調以身作則辦案永不放棄

台北市警察局卸、新任局長、大安分局、保安警察大隊等共12個單位卸、新任分局長、大隊長，20日上午於台北市警局進行聯合布達交接典禮，由台北市長蔣萬安主持，並由警政署署長張榮興及新任局長林炎田分別擔任監交人。對此，蔣萬安也對林炎田表示祝賀，期望林炎田上任後，除以科技治安讓犯罪無所遁形外，讓治安不只是冰冷數據，成為市民的安全感，同時也要做警察同仁最穩固的靠山。

蔣萬安致詞時表示，首先感謝前任局長李西河，過去對於治安投入極大心力，不只是口號也繳出漂亮成績單，偵防詐欺偵破率等都是六都第一；他也向林炎田表達祝賀，其警大行政警察系51期畢業，歷任高雄市警局刑大大隊長等，學經歷完整豐富，是警界行動派，過去在高雄任職期間，重大刑案24小時破案的魄力和決心有目共睹，而台北市民對於治安要求更高，期許未來在打擊犯罪上，絕不手軟，嚴正執法，絕不寬帶，只要合法一定挺到底。同時科技治安也要再進化，讓犯罪無所遁形，並守護市民溫度，治安不只是冰冷地數據，而是成為市民安全感。最後，更要做警察同仁最穩固的靠山，「同仁守護市民，我們守護同仁」。

警政署署長張榮興則指出，非常謝謝前任局長李西河，做了很大貢獻，尤其1219隨即襲擊事件，謝謝台北地檢署在他退休前偵結，「很怕他提早退休」。而新任局長林炎田不僅是學識也是刑事幹才，在治安面向上，要進步一定要科技科學辦案，不管在科技設備或人才培訓，一定要持續加強；其中治安現狀一定要反應真實面，「不可以吃案」。

林炎田接任台北市警局局長，強調將會以身作則，「天道會酬勤」。（圖／黃耀徵攝）

張榮興表示，治安重點黑金槍毒詐，尤其詐欺，不是要看數據，要讓人民有感，打詐這條路仍要再持續加把勁。近期1219案件之後，要讓人民心安，農曆春節、重要節日，捷運系統或人潮聚集處要再加強，讓民眾心安過好年。此外，今年恰逢九合一大選，選舉維安更是重中之重。

林炎田會後受訪時表示，一定秉持市長所講，包含專業、科技、溫度、效能與照顧人民的心態，在過往的基礎來做好首善之都治安的守護工作。而針對即將到臨的重要節日工作維護，也將針對所有重要交通運輸工具、公共場域、大百貨、大賣場與大型活動，把維安工作做好，同時提高見警率，並請相關單位機關保全，做好橫向聯繫。尤其今年選舉年，做好選舉維安絕對是重中之重。林炎田強調，他會以身作則，工作上要求同仁天道會酬勤，辦案態度永不放棄是他的信念。

林炎田為中央警察大學正科51期、行政警察學系畢業、臺北大學犯罪學研究所碩士，歷任高雄市警局刑警大隊大隊長、臺北市警察局萬華分局分局長、警政署公關室主任、苗栗縣警局局長、刑事局副局長、基隆市警局局長、警政署警政委員及高雄市警局局長等職務，學經歷相當豐富。

