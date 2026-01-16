林炎田接北市警察局長 將戮力北捷和選舉維安

（中央社記者黃麗芸台北16日電）警政署今天公布高階警官人事，高雄市警察局長林炎田接任台北市警察局長，因適逢年底選舉，他表示，上任後將戮力選舉維安和查賄，並針對台北捷運、商場維安做好強化維護。

因應多名高階警官屆齡退休，警政署今天公布139名高階警官人事，其中，林炎田接任台北市警察局長，警政署航空警察局長趙瑞華接任高雄市長警察局長，警政署保安警察第七總隊總隊長邱紹洲陞任警政署刑事局長，並統一於20日交接、到任。

警政署人事室主任許淑貞說明，這次人事調整都是按既定程序和作業期程辦理，相關人選均依個人資歷、歷練進行通盤考量和調整。

由於年底適逢選舉加上北市去年發生隨機攻擊案，林炎田接受媒體訪問時表示，上任台北市長後，將戮力在過往的良好基礎上，持續做好治安維護工作，包括北市大型活動、選舉維安、查賄和制暴工作項目。

林炎田說，相關重點工作還有查緝槍枝、打詐及掃蕩賭博等；另外，針對大型公共場所，像是捷運、百貨公司等處的維安問題，也將強化維護，致力打造一個安全城市。

邱紹洲受訪時說，今年適逢選舉年，最重要的是維持國內治安環境穩定，確保選舉事務都能平順進行，讓國人安心選賢與能。

邱紹洲並重申，查賄、制暴及維持整體治安穩定，仍是核心任務；對於黑、金、槍、毒、詐等治安重點工作，也將持續推動不間斷的執法政策。

邱紹洲提到，面對新型態犯罪，必須採取滾動式修正因應策略，包括強化對AI犯罪的破解與解析能力，提升快速辨識的效率；由於選舉時期常出現AI假訊息問題，過去雖已有相關處理經驗，但隨檢測技術提升，有信心未來應能更迅速處理。（編輯：龍柏安）1150116