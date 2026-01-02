林炎田接北市警局長 傳航警局長趙瑞華接掌高雄市

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

警政署將於1月中旬針對高階人事進行異動，因現任高雄市警察局局長林炎田，可能接任北市警察局長，高市警局長則據傳將由現任航警局長趙瑞華接任。對此，警政署表示，本次高階警察人事仍在作業中，確切派任名單以警政署發布正式人令為主。

高市警局長據傳將由現任航警局長趙瑞華接任。（圖／翻攝自航警局官網）

趙瑞華為中央警察大學水上警察學系第30期、中央警官學校消防學系第50期。歷任高雄港務警察總隊總隊長、警政署行政組組長、台東縣警察局局長、高雄市政府警察局督察長、高雄市政府警察局副局長、保安警察第五總隊總隊長、內政部警政署督察室主任等要職，資歷豐富。

但從更早資歷來看，他也曾任高雄市政府警察局岡山分局、鳳山分局、苓雅分局等三任分局長，以及台南市第三分局分局長，相當熟悉高雄地方，是接任高市警察局長的合適人選之一。



