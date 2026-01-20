林炎田接北市警局長 蔣萬安交代三項任務

▲台北市長蔣萬安出席新舊任警察局長交接典禮致詞。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市警察局長李西河因屆齡退休，原高雄市警察局長林炎田今（20）日接任台北市警察局長。台北市長蔣萬安今日主持新舊任警察局長交接典禮，交代新任局長3項任務，運用更先進的 AI 大數據防範，讓犯罪在台北無所遁形、提升市民走在路上、停紅綠燈或搭乘捷運時安全感，以及做警察同仁最強的靠山。

蔣萬安致詞時表示，李西河是2024年6月6號到任以來對台北市的警政工作投入極大心力。以治安台北，以及科技見警的核心理念打造台北成 為安全之都，這些不只是口號，而是實在在的成績單。從2024年起，台北市在偵辦刑案、預防詐欺犯罪的破獲率都是六都第一。在防治幫派 組織犯罪，肅槍、緝毒、打詐及攔阻詐騙金額等各項重點工作上 ，成果非常亮眼 ，多項表現榮獲警政署，評比六都或全國特優。

廣告 廣告

蔣萬安指出，在李西河的帶領下，台北市警政工作不僅提供市民優質服務，也在國際評比中獲得「夜間旅遊最安全城市」的肯定。他再次代表市府，向李西河局長及全體警察同仁致上最深的感謝。

隨後，蔣萬安向新上任的林炎田局長表達祝賀。林炎田畢業於中央警察大學正科51期、行政警察學系，並取得臺北大學犯罪學研究所碩士學位，歷任高雄市警局刑警大隊大隊長、市府警察局萬華分局分局長、警政署公關室主任、苗栗縣警局局長、刑事警察局副局長、基隆市警局局長、警政署警政委員及高雄市警局局長等職務，學經歷完整、資歷豐富。

蔣萬安表示，林炎田是警界的行動派領導者，過去在高雄服務期間，多起重大刑案能在24小時內迅速偵破，展現高度決心與執行力，成果有目共睹。他指出，台北市身為首善之都與國家門面，也是重要的政經中心，市民對治安的期待與標準只會更高。對此，他重申對警政工作的唯一原則：「打擊犯罪，絕不手軟；依法執法，絕不寬貸。」只要依法行政，他一定全力支持。

蔣萬安表示，展望未來，蔣萬安也對林局長及市警局團隊提出三點期許。第一，推動科技治安再進化，在既有基礎上，善用更先進的AI與大數據偵防科技，讓犯罪在台北無所遁形；第二，守護市民的安全溫度，治安不只是破案率的數字，更是市民走在街頭、停等紅綠燈或搭乘捷運時，能夠實際感受到的安心與信賴；第三，成為警察同仁最堅實的後盾，市府將更加體恤基層，因為警察守護市民，市府就要守護警察同仁，讓每一位弟兄姐妹都能在有尊嚴、有保障的環境下安心工作。

最後，蔣萬安期許警察局全體同仁，在林炎田的帶領下，持續秉持專業、精進作為、全力以赴，守護台北，攜手打造幸福宜居、讓市民安心的安全之都。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

揮五星旗拍片案外案！中天主播「馬德」遭收押禁見 國防部回應了

2026竹北市推候選人？民眾黨：不排除任何合作可能

傳柯文哲授意2026選北市挑戰蔣萬安？陳佩琪驚訝這樣回應