林炎田接北市警局長 蔣3期許

台北市長蔣萬安二十日主持警察局卸、新任局長及分局長交接典禮。（記者王誌成攝）

記者孫曜樟、王誌成∕台北報導

台北市警察局於二十日上午舉行聯合卸、新任局長布達交接典禮，前任高雄市警察局長林炎田正式接任台北市警察局長。典禮由台北市長蔣萬安主持，警政署長張榮興監交，現場同步完成多位分局長及大隊長的人事交接。蔣萬安強調此次交接象徵責任與使命的傳承，是打造安全之都的重要時刻；林炎田感謝市長與署長信任，全力以赴守護首都治安。

市長蔣萬安在典禮中高度肯定前局長李西河的貢獻。他提及，李西河自到任以來，以「智安台北」為願景，推動「科技建警」，在防制幫派組織犯罪、肅槍、緝毒及打擊詐欺等多項重點工作上，績效榮獲警政署評比六都第一或全國特優。

蔣萬安同時對新任局長林炎田提出三點期許：運用先進ＡＩ與大數據強化科技偵防、讓市民感受到安心的治安溫度，以及做警察同仁最堅強的後盾。他重申，警政工作的原則是「打擊犯罪絕不手軟、依法執法絕不寬貸」，只要依法行政，市府一定力挺到底。

新任局長林炎田為中央警察大學正科五十一期畢業，擁有台北大學犯罪學研究所碩士學位，刑事資歷完整。他在高雄市警察局長任內，曾要求重大刑案於二十四小時內偵破，掃黑工作多次在六都評核中獲得特優。面對即將到來的農曆春節，林炎田指出，維安工作是當前首要任務，警方將針對重要交通樞紐、大眾運輸系統、百貨賣場及大型活動場所強化部署，提高見警率，並加強與相關單位的橫向聯繫，確保市民安心過年。