林炎田接棒北市警局 蔣萬安強調依法執法不手軟

前台北市警察局長李西河屆齡退休後，北市警政首長人選一度懸而未決，引發台北治安空窗期的憂慮。隨著警政署公布最新高階警政人事異動，高雄市警察局長林炎田正式北上接掌台北市警察局，並於今（20）日上午完成交接。市府對這項人事安排態度正面，並寄予厚望，蔣萬安親自出席觀禮，典禮現場，林炎田與台北市長蔣萬安互動頻繁，二人互動親密熱絡，氣氛融洽，也宣示北市治安工作正式進入新階段。

林炎田與台北市長蔣萬安互動頻繁，二人互動親密熱絡，氣氛融洽。（圖／翻攝畫面）

警政署於本月16日拍板人事案後，確認由林炎田出任台北市警察局長。蔣萬安在致詞時向新任局長表達祝賀，細數林炎田過往警政經歷，指出他歷任高雄市警察局刑大大隊長等重要職務，學經歷完整、資歷深厚，是警界公認的「行動派」。蔣萬安也提到，林炎田在重大刑案中展現「24小時破案」的執行力與決心，表現有目共睹。

針對未來治安方向，蔣萬安強調，市民對治安品質的要求持續提升，北市府對於打擊犯罪「絕不手軟」，並重申執法立場「絕不寬貸，只要合法一定挺到底」。另外，他也特別感謝卸任局長李西河，肯定其任內對台北市治安的付出與貢獻。

交接典禮結束後，林炎田接受媒體訪問指出，上任後的首要任務，將聚焦於即將到來的農曆春節維安工作。他表示，馬上就要過年，警方將針對重要交通節點、大眾運輸系統、公共空間、大型百貨商場及各類大型活動場域，都會做好維安的工作，全面強化警力部署，提高見警率，並同步加強與相關單位及場地方保全的橫向聯繫，確保各項安全措施落實。未來重要節日安全工作馬上就要到了，我們一定要守護首善之都得城市安全，讓市民朋友幸福、安心地過年。」

此外，他也表示，「首長和市長都有提到，今年是選舉年，未來的選舉維安是重中之重」，無論是大型活動勤務、查賄工作或防制暴力犯罪，「秉持市長所講打擊犯罪、絕不手軟」。

