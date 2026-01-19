林炳存掌鏡拍MV 陳曉東直呼過癮

陳曉東推全新雙版本單曲，邀攝影大師林炳存掌鏡拍MV。

記者戴淑芳∕台北報導

陳曉東2026年全新雙版本單曲粵語〈今天我們都會飛〉與國語〈禁止糾纏〉MV於19日全球首播。MV特別邀來攝影大師林炳存掌鏡，打造「銀vs.黑」雙造型視覺對照，被粉絲形容是「純愛戰神」對上「暗黑修羅」。

談到這次合作，陳曉東笑說，其實就是自己親自打了一通電話邀約。導演林炳存透露：「因為是曉東本人打來，還跟我說『就隨便拍，開心拍就好』，我反而更緊張，但聽過歌後腦子裡瞬間跑出很多畫面。」

這次雙版本MV就像一段感情的上下集，一首溫柔放手、一首清醒止步，代表愛情走到不同階段的2種狀態。林炳存以高速攝影（慢動作）捕捉畫面流動細節，以慢速快門攝影（長時間曝光）創造軌跡動感呈現流逝感，影像風格細膩、迷幻又充滿人性溫度，也讓這次MV多了層次與情緒深度。

陳曉東也回憶，距離上一次在台灣拍攝MV已經是9年前的《不唱情歌》EP。這次再度來台工作，看到林炳存的作品才驚覺自己出道31年竟然從未合作過，拍攝前還不斷思考該如何用更新鮮的方式呈現情緒；但真正到現場後，在導演團隊的節奏掌控下反而完全放開，「導演真的很多招，拍得很過癮，我拍完忍不住說一句：好爽」。