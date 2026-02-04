林為洲轟藍營初選失衡 質疑七三制為人量身打造

前立委林為洲轟竹縣藍營初選失衡，主委變選手、黨部成總部，質疑七三制量身打造。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

國民黨新竹縣長初選爭議持續延燒，國民黨籍前立委林為洲四日在臉書發文，公開質疑新竹縣的初選 「新竹縣是全台唯一特例，一場醜陋不堪的霸凌式的初選」、 「一場史無前例的邪惡初選，應該中立當裁判的黨部竟成為個人的競選總部」等重話形容整體過程，引發各界關注。

林為洲直指，新竹縣此次初選機制在制度設計、時程公告與黨務動員上均高度失衡，已嚴重違背黨務中立與公平競爭原則。

林為洲指出，此次新竹縣長初選採「七成民調、三成黨員投票」的七三制，但整體制度推動過程充滿爭議。他批評，縣黨部主委陳見賢自去年十一月廿七日宣布參選以來，仍長期以主委身分動員黨務系統進行造勢與宣傳，甚至對黨內同志發動攻擊，直到今年二月二日初選公告前夕才宣布請辭主委職務，時間點過於延後，更被形容為「成為個人的競選總部」，並直指國民黨的初選制度七成民調三成黨員投票七三制，在陳見賢當主委的新竹縣就是場騙局。

廣告 廣告

林為洲指出，目前國民黨多數縣市長提名傾向採全民調機制，但新竹縣卻採黨員投票佔比三成的制度安排，且在各地參選人中，「只有一人明確反對全民調」，制度選擇是否具有針對性，值得外界檢視。

林為洲形容，這場初選宛如「候選人就是主委、黨部就是總部、黨工就是助選員」，徐欣瑩在起跑點準備衝刺，但是陳見賢已跑到七十五公尺處，徐欣瑩或任何參選人要怎麼跟他比？