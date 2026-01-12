林為洲預警「對手不弱」！頻被點名選新竹縣長 鄭朝方：無需彼此比較

記者羅欣怡／新竹報導

國民黨新竹縣長人選2強搶1，立委徐欣瑩和副縣長陳見賢團隊互不相讓，昨日陣營分辦誓師大會，較勁意味濃厚。前立委林為洲昨日替徐欣瑩站台，致詞點名「現在民進黨差不多確定鄭朝方是候選人」。對此，竹北市長鄭朝方晚間也公開回應。

誰要代表民進黨角逐2026新竹縣長，人選懸而未決，不過竹北市長鄭朝方被視為最有希望的人選。林為洲昨日表示，民進黨幾乎確定就是由竹北市長鄭朝方參選下屆縣長，強調「對手不弱」、「年輕且竹北很多預算給他用」，呼籲黨內初選應公平公開，國民黨一定要找出最強的人來贏得新竹縣。

頻被點名出戰新竹縣長，鄭朝方昨（11日）深夜回應。

對於自己頻頻被點名，鄭朝方也表示，竹北最近一直被提起，「謝謝政治前輩們的關心。」他說，這其實也間接說明了一件事，竹北的改變，大家都看得見。過去這麼多年，那些曾被提出、卻未能落實的美好，我們努力一項一項把它完成。

鄭朝方強調，現在每一位人選都有公職舞台可以展現，真的無需彼此比較，請誠實面對自己，對民眾而言，改變有感，才是真實的。

