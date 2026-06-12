林煒戀愛7年甜喊女友「太太」

林煒（右）穩交圈外女友Cora約7年，兩人是事業好夥伴也是甜蜜情侶。（資料照片）

《花系列》昔日小生林煒近年重心轉移創業，2019年成立科技公司「Metaface超級臉」，和女友Cora（劉灼梅）攜手打拚，2人穩定交往7年，雖然還沒登記結婚，但早已認定對方，對外直接稱呼她為「太太」，他放閃：「一直維持得很好。」彼此關係只差一張紙，他全心投入研發，「主要是真的沒時間，沒有這方面安排，有好消息會跟大家說。」

提起女友，林煒語氣藏不住甜蜜，自己需要控制血糖，每日飲食都由女方準備，一周菜單、營養均衡都照顧得妥妥當當，「她很像小護士，提醒該吃什麼，都是她親自下廚。」有時候他忙於工作，大腦長時間高速運轉，「常做到凌晨3點，真的會頭昏腦脹，用腦過度就是這種感覺。」壓力大時會和女友散步放鬆，而女友也是他最佳工作夥伴，於公於私都離不開彼此，他也形容事業像是2人的寶寶，希望養得更好一些。

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目前公司自主研發的「AI-VR長照人力培訓與能力評估平台」，正式入選經濟部中小及新創企業署115年度「創新照護產品及服務名錄」，成為在智慧照護與數位訓練領域，受到政府肯定的創新解決方案，消息讓人振奮。

但他沒放棄演藝圈，依舊收到不少邀約，只不過時間不能太長，4月短暫去大陸客串電影、6月去台中錄製4天節目，「有時出去看看風景，換環境讓腦子轉換。」年底他預計跟女友到日本旅遊，是否趁機求婚？他鬆口：「可以計畫一下。」但不改理工男思考，「現在整個生態已經很穩定，突然加入新的元素，會不會破壞平衡。」