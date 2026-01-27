林燈基金會攜手羅高培育「智慧鐵人」成果豐碩

在升學競爭愈來愈激烈的時代，成績早已不再是衡量學生實力的唯一標準，如何讓孩子在課業之外，培養面對未來的關鍵能力，成為教育現場的重要課題，林燈文教公益基金會與羅東高中攜手合作，推動【STEM智慧鐵人菁英培育計畫】，這項結合創意、邏輯、體能與團隊合作的競技平台，不只為宜蘭學子開啟另一條成長路徑，更在短短三年內，透過計畫培育出來的智鐵新秀們，連連以黑馬之姿在全國賽事一戰成名，寫下屬於蘭陽學子的亮眼紀錄！

第三屆「林燈盃智慧鐵人選拔賽」日前在羅東高中展開一場「燒腦」對決，縣內共吸引廿九支隊伍報名參賽，創下歷屆新高，賽事中不乏熟面孔與話題隊伍，像是去年校內冠軍隊「拿妹妹當出氣筒」今年第三度參賽，挾帶實戰經驗再度回歸，也為接下來的全國賽提前暖身；此外，去年在全國賽勇奪亞軍的「嗶嗶滴叭嗶滴布」雖已畢業，兩名隊員陳正昕與蔡禾薇也特地返校，以裁判身分回到熟悉的賽場，將自身經驗傳承給學弟妹，為現場增添更多感動與傳承意義。

STEM 智慧鐵人菁英培育計畫不僅在高中端深耕推動，也逐步向下延伸至國中端，就像宜蘭國中也自前年有了第一屆「林燈盃智慧鐵人體驗賽」開始，便同步在校內投入培育工作，教務主任黃俊傑表示，教育部推動智慧鐵人競賽已超過二十年，是一項結合多元能力的教育實驗，也感謝林燈基金會與羅東高中長期提供資源支持，讓在地孩子有機會走上更大的舞台。

黃俊傑指出，邏輯推理、創意思維與團隊合作，正是廿一世紀最關鍵的能力，而這些都能在林燈盃競賽中被具體看見，「就像我們校內的隊伍『蘭中小鐵人二戰團』從首屆第三名到第二屆奪冠，正是孩子對自我要求與持續努力的成果，也見證這項計畫為學生帶來的成長與改變！」

羅東高中是縣內唯一將「智慧鐵人」列入多元選修課程的學校，三年前，在林燈基金會的贊助下，首度將校內活動擴大為全縣性賽事，並為有志投入的學生建立更完整的支持系統，計畫涵蓋國中組的「林燈盃智慧鐵人體驗賽」、高中組的「林燈盃智慧鐵人選拔賽」，讓學生在實戰中累積經驗，並透過階段性培育機制，向下扎根至國中、向上銜接高中，建立循序漸進的學習軌跡，同時，基金會亦協助優秀隊伍出戰教育部舉辦的正式比賽，並提供參賽補助和獎金，鼓勵孩子勇敢接受挑戰。

談及這項計畫的初衷，羅東高中校長張家豪表示：與林燈基金會的合作，不論是智慧鐵人選拔賽、體驗賽，或是暑期 APCS 程式設計營與寒假的科技菁英營，這些活動都不只是單次參與，而是為學生打造一條持續學習與銜接培育的成長路徑，也與一O八課綱有相當的契合性，學生在參與過程中不僅累積實作經驗，也是跨域的學習，組隊的學生們各有所長，透過合作、團隊協力完成目標，並從多元學習、探索過程中，領會、學習對自己不擅長的項目，最後變成自己的優點，如同課綱強調「自發互動共好」的核心精神，這都能充分培養學生的成長的關鍵能力！

羅東高中表示，從報名人數逐年攀升，同時也出現不少往屆參賽者再度回流報名的情況，顯現出活動已形成穩定的參與動能，也讓羅東高中在全國賽事中屢創佳績，「從計畫推動的第二年，羅東高中的參賽團隊就幾乎包辦整個東區智慧鐵人競賽複賽名額，並有四隊成功晉級全國決賽，拿下全國第三名與第六名的亮眼成績」。其中，榮獲第三名的隊伍「嗶嗶滴叭嗶滴布」，也在培育機制的訓練下，實力持續進化，隔年再度挑戰全國賽，就升級成全國亞軍，不僅刷新校史紀錄，也讓宜蘭縣首度在此項賽事中寫下連年得獎的新頁！