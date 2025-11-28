林燈文教公益基金會激勵 羅東高工棒球隊首闖全國四
【記者 林明益／宜蘭 報導】經過幾年的培訓，由林燈文教公益基金贊助成軍的羅東高工棒球隊，參加全國性比賽首次闖進前四強，近日將爭奪冠亞軍賽，這是成軍來最佳的成績，基金會董事長林明昇獲悉相當興奮，特別端出牛排與豐厚紅包激勵全隊，林孝信總裁更霸氣加碼「拿下冠軍賽，帶全隊日本七日遊」！
成軍六年的宜蘭羅東高工棒球隊，今年在中信盃黑豹旗青棒賽中展現強勁實力與驚人韌性，不僅以4比2擊敗屏東美和高中，首度挺進四強，明、後天將全力爭取晉級冠軍賽門票，為隊史譜上了全國賽最佳紀錄！這支從草創時期乏人問津、招生困難的球隊，在學校、教練長期投入培訓下，逐步蛻變為蘭陽地區具代表性的青棒勁旅，而背後持續穩定挹注資源的林燈文教公益基金會，也成為球隊得以茁壯最重要的支撐力量。
賽後總教練何昱德受時難掩激動情緒，喜極而泣、幾度說不出話。他謙虛表示：「我的工作只是上去換個手，讓他們緩和一下，真正守住比賽的是選手的實力，我只是幫他們做一些我能做的，選手真的很厲害！」他也透露，原本參賽目標只是希望打進8強，沒想到如今闖進4強，球員表現遠超預期，接下來也會持續提醒選手，後面賽事強度更高，必須更專注、更努力準備。
▲隨著獲勝捷報頻傳，球員們在球場上的自信也受到鼓舞，戰力滿點。
林燈文教公益基金會一路陪伴著球隊走過草創與低潮，對球隊的照顧不僅止於經費挹注，更細膩地關懷著每一位孩子的身心狀態，工作人員看著孩子們一步一腳印成長，心中也是滿滿感觸：「六年，真的很不容易！」她也透露，過去即便球隊在比賽中落敗，林孝信總裁仍不忘叮嚀：「帶他們去吃點好吃的，幫他們打打氣！」希望球員不要只記得輸球的挫折，而是感受到被支持、被理解的溫暖。
這次羅工棒球隊出發參加黑豹旗賽事前，林燈文教公益基金會林明昇董事長便為球隊加油打氣，承諾若能挺進16強，將帶全隊享用高檔牛排犒賞辛勞；當球隊順利闖進8強時，也再度加碼，為每位球員準備象徵祝賀與鼓勵的大紅包，如今球隊屢創佳績，直接挺進四強的捷報傳來，除了紅包也將變得更豐厚外，林孝信總裁更是開心不已，特別允諾「如果拿下冠軍賽，就帶大家日本七日遊！」也期盼球員能帶著這份祝福，無後顧之憂地繼續在場上拼戰、勇敢追夢。
過去，宜蘭縣一度陷入沒有木棒球隊的窘境，林燈文教公益基金會自2019年，挺身而出地將原本屬於社團性質的羅東高工棒球隊，升級為木棒組代表隊，接棒成為宜蘭縣唯一的木棒組高中，同時從訓練場地、宿舍、球衣球具、營養補給到訓練師資等層面全面投入資源，並資助三星國中棒球隊，串聯起國中至高中的系統性培育體系，讓宜蘭的棒球少年不必在高中階段就離鄉背井，得以留在家鄉延續棒球路，也讓宜蘭棒球重新站穩根基。
▲林燈文教公益基金會一路陪伴球隊，逐步蛻變為蘭陽地區具代表性的青棒勁旅。（前排左起林燈文教公益基金會董事長林明昇、羅東高工前校長廖俊仁）。
教練蕭良吉感性表示：「我當教練三十幾年，第一次感受到有單位這樣全力支持棒球運動，讓我很有本錢去招生好球員進來。我現在都可以很自豪跟家長說：你的孩子只要穿一件內褲來就好，其他都有人幫你們準備好！」他笑說，羅工青棒是現在最幸福的球隊之一。
值得一提的是，隨著球隊整體實力逐年提升，今年除了首次挺進四強，為隊史迎來重要里程碑，也是首次有三名球員進入中華職棒舞台，包括何宗旂加入味全龍、吳伯賢加入統一獅，以及陳彥廷加入台電，不僅是球員個人的榮耀，也象徵羅東高工青棒體系已逐漸開花結果，這支球隊從無到有，從被質疑到寫下歷史，如今已以行動證明，只要給孩子時間與舞台，夢想終將發光！(照片記者林明益翻攝)
其他人也在看
中職/徐若熙將決定下家！ 傳下一站去日職軟銀
味全龍25歲王牌投手徐若熙休賽季決定行使旅外資格，目前下家未定，不過今（28日）有媒體報導，他已經提前做出決定，將加盟日職的福岡軟銀鷹。中天新聞網 ・ 14 小時前
中職／兄弟60人外名單出爐！ 非保留共12人包含吳哲源、林書逸
中信兄弟28日提交60人契約保留名單，其中一共12位選手被放入非保留名單內，而其中包含吳哲源、徐基麟在內的7位投手，另外以及林書逸在內的5位野手。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
中職／今年整季報銷！江少慶仍在60人名單 富邦悍將解釋原因
富邦悍將28日繳交60人契約保留名單，有17人不在名單上，其中7人確定不續約，另外10人中扣除轉任教練的林哲瑄，仍有9人持續和球團談約，有機會續留。9位球員中沒有近年受到傷病困擾，今年完全沒在一軍登板的江少慶，富邦悍將也解釋原因。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
中職》旅台就是神系列！ 前富邦悍將洋投瑞恩驚喜投回大聯盟
前中職富邦悍將洋投，過去兩個賽季為韓職韓華鷹效力的投手瑞恩（Ryan Weiss），今天傳出和休士頓太空人達成加盟協議，有望簽下大聯盟合約，回到美職體系。TSNA ・ 6 小時前
80億薪水蛋雕！天使「薪水大盜」倫登職業生涯恐告終
洛杉磯天使明星三壘手倫登（Anthony Rendon）2019年與天使簽下一紙7年2.45億美元（約新台幣80億）合約，他於2020年的縮水賽季當中，60場比賽出賽52場後就變成了「院長」，頻繁進出傷兵名單，2021年到2024年最多只出賽58場，加盟天使以來只有22轟進帳，頻繁缺席例行賽，從「薪水小偷」進化成「薪水大盜」，今天（27日）美媒《ESPN》披露，天使預計將買斷他最後一年的合約，現年35歲的他，職業生涯恐告終。太報 ・ 1 天前
中信兄弟》徐基麟60人名單外原因是「財務、生活紀律」 網羅他隊球員以投手為主
中信兄弟今公布的非60人名單，意外的有前旅美投手、2022年中職選秀會第2指名選進的徐基麟，引起熱議，球團說明原因，因「個人生活紀律及財務因素」已影響到球隊，因此決定把他放在60人名單外以示警惕。TSNA ・ 5 小時前
MLB／世界大賽不敵道奇 藍鳥噴隊史FA最大約！7年66億台幣挖前教士王牌
不讓了！在世界大賽不敵道奇，藍鳥27日祭出隊史自由球員最大約，以7年2.1億美金，相當於66億台幣的合約簽下前教士王牌投手希斯（Dylan Cease）補強先發輪值。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國CPB聯賽 取消各隊「台港澳球員至少10人」規定
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）日前在深圳舉行選秀會，共計5隊參與，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，選秀分兩梯次進行。其中，在「超級輪」每隊各指名5位選手，僅長沙旺旺黑皮在第2輪指名的王詩聰為台灣籍，在「天賦輪」每隊至自由時報 ・ 14 小時前
大谷55轟拍賣起標價曝光 球迷：這顆球將改變我的人生
日籍旅美棒球巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）今年以55轟結束例行賽球季，而大谷本季最後一轟，被西雅圖球迷傑利內克（Tory Jelinek）撿到，他已在今天將全壘打球完成拍賣上架，預估成交價在10萬美元以上。太報 ・ 12 小時前
電子好球帶新球季將上路！道奇隊鐵捕史密斯表示感到不安
體育中心／綜合報導大聯盟將從2026年球季全面啟用電子好球帶挑戰系統（ABS），這項重大改革引發各界討論。洛杉磯道奇明星捕手史密斯（Will Smith）最近受訪時表示，他對ABS還抱持疑慮，並擔心新制度會讓傳統棒球的「人性味」逐漸消失。FTV Sports ・ 1 天前
《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演
《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演EBC東森娛樂 ・ 1 天前
MLB》藍鳥 7年、2.1億鎂重磅補強！ 簽下巨投Dylan Cease
根據《ESPN》記者Jeff Passan報導，自由球員Dylan Cease已與多倫多藍鳥達成 7年、2.1億美元 的合約，尚待體檢完成後正式生效。藍鳥隊上季曾奪下美聯冠軍，並在世界大賽第七戰不敵洛杉磯道奇，本次簽下Cease將進一步強化其先發陣容。TSNA ・ 1 天前
中職》涉引誘球員賭博 球員工會對經紀公司開鍘：永久停權
針對球員工會認證之經紀公司涉及引誘球員參與賭博行為，中職球員工會日前已完成所有調查程序及懲處。球員工會主任趙子維今天受訪指出，工會決議將遭檢舉的泰宇運動行銷有限公司「永久停權」，並沒收其保證金，並表示這是工會做出的最重懲處，在3週前就已將這個結果通知聯盟及六球團。自由時報 ・ 11 小時前
旅外球星》蔡其昌邀請旅外球員餐敘 古林睿煬、鄭宗哲等人都來了
中職會長蔡其昌上任後，每年都會邀請旅外球員們餐敘，27日晚再度召集大家，不分旅美、旅日球員，大家齊聚一堂，分享在異地的點點滴滴。TSNA ・ 23 小時前
日職》前田健太加盟樂天！親曝沒回前東家廣島原因
累積大聯盟9年資歷的日本名將前田健太，26日正式宣布回到日職加盟東北樂天金鷲，並在個人社群分享心情。他坦言未能收到前東家廣島的合約邀約，「這次是因為自己的實力不足，沒有收到（廣島）報價。」中時新聞網 ・ 2 天前
今井達也準備赴美多隊蓄勢待發！不想加入道奇想看大谷能把球打多遠
體育中心／王人瑞報導日本職棒西武獅王牌今井達也正式透過入札制度挑戰大聯盟，多支球隊已開始與今井談判，他預計於12月抵美會面潛在球隊，有機會挑戰8年2億美元（約新台幣62.5億）的大型合約。FTV Sports ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》高一林頡廷第2局就後援投3局 只有打棒球用「左手」
目前僅高一的林頡廷在關鍵8強戰展現強大抗壓力，第2局三壘有人時就接替先發投手，連續解決2名打者化解危機，共投3局被敲3安失1分，其實他的慣用手是右手，只有打棒球是用左手，有原因。 林頡廷在第2局1出局三壘有人時後援，連續解決後2名打者，送出1次三振，化TSNA ・ 8 小時前
今年頻遭頭部觸身球伺候 李灝宇開玩笑「要練泰拳」
效力底特律老虎體系的旅美台將李灝宇今年整季都在小聯盟3A累積了126場出賽，多項打擊數據都寫下生涯新高，過往都以二壘為主的他今年多練了三壘增加上大聯盟的機會，今天（27日）的返台記者會上他特別談到了心路歷程，會後聯訪時也被問到了今年頻遭頭部觸身球的狀況，他燦笑表示，「我想說今年休賽季來練個泰拳，看明年（球季）誰要丟我頭」。太報 ・ 1 天前
大谷50轟50盜3張棒球卡 最後一張獎落台灣開箱!
生活中心／綜合報導日本大聯盟球星大谷翔平，周邊商品價值水漲船高，全世界只有三張，大谷翔平50轟50盜頂級黑王朝棒球卡，如今第三張棒球卡，昨天傳出由來自台灣YouTuber「拉西哥」抽出，抽出卡片當下，讓他全身起雞皮疙瘩，一度暫停開箱，而光是一張卡，預估拍賣市價高達百萬美金，超過台幣三千萬。台灣YouTuber「拉西哥」，就自家頻道，逐一開箱大谷翔平棒球卡，開了好幾盒卡片，結果都只是一般般，沒想到就在拿出第四盒，開始發現卡片長得不太一樣。雙手發抖還起雞皮疙瘩，抽中大獎的「拉西哥」，簡直不敢置信，一度暫停開箱，準備好好冷靜，全球只有三張，大谷翔平50轟50盜頂級黑王朝棒球卡，其中一張獎落台灣，震撼收藏圈。拉西哥抽中當下全身起雞皮疙瘩 一度還需冷靜暫停開箱（圖／畫面來源:拉西哥 LAC YouTube）這回台灣YouTuber抽中的2024Topps大谷翔平50轟50盜紀念卡，全球只有三張黑卡，黑王朝獨一無二系列，堪稱是最頂級棒球卡，不但可以兌換大谷翔平比賽中，鑲嵌實戰裝備的卡片，同時還能拿到大谷翔平親筆簽名，其中前兩張，已有玩家抽出拍賣，沒料到第三張神卡，會是獎落台灣，預估拍賣價格恐破100萬美金，直逼3500萬台幣。頂級棒球卡玩家縈縈表示「它是當時創造歷史的比賽，當時的用品，而且它是挑其中最特別的地方，剪下來當作卡片，他從一百萬包中這一張，這個真的真的稀少性，我覺得那個價值是難以評估的，(市價)我覺得應該110(萬美金)上下左右。」大谷翔平黑王朝棒球卡獨一無二 市價恐破一百萬美金約三千五百萬台幣（圖／topps網站）其實第三張大谷翔平黑卡，在台灣抽出的消息，早在兩個月前，就已經在卡圈瘋傳，隨著台灣YouTuber「拉西哥」拍片開箱，神卡得主身分終於曝光。原文出處：卡圈傳奇揭曉！大谷3張棒球黑卡最後一張獎落台灣 拉西哥拍片開箱！ 更多民視新聞報導大谷翔平WBC投打「二刀流」參賽？大聯盟名將直言「這一關鍵因素」大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光大谷翔平打經典賽 蔡其昌認「他是可敬又可怕的對手」但球圓的民視影音 ・ 9 小時前
江少慶整季報銷仍列「戰力內」 富邦：續談新約｜#鏡新聞
中職富邦悍將，陣中身價最高的投手江少慶，今年因為受傷開刀，整季報銷，一軍出賽紀錄是零，原先外界推測，他有可能被球團戰力外，不過11月28日富邦公布，最終名單，還是把江少慶列入，60人保留名單中，對此球團表示，江少慶目前持續復健，雙方也針對新合約內容，持續洽談中。鏡新聞 ・ 5 小時前