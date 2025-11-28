林燈文教公益基金會激勵 羅東高工棒球隊首闖全國四

▲羅東高工棒球隊今年在中信盃黑豹旗青棒賽屢創佳績，一路挺進四強，已刷新隊史最佳紀錄。

【記者 林明益／宜蘭 報導】經過幾年的培訓，由林燈文教公益基金贊助成軍的羅東高工棒球隊，參加全國性比賽首次闖進前四強，近日將爭奪冠亞軍賽，這是成軍來最佳的成績，基金會董事長林明昇獲悉相當興奮，特別端出牛排與豐厚紅包激勵全隊，林孝信總裁更霸氣加碼「拿下冠軍賽，帶全隊日本七日遊」！

成軍六年的宜蘭羅東高工棒球隊，今年在中信盃黑豹旗青棒賽中展現強勁實力與驚人韌性，不僅以4比2擊敗屏東美和高中，首度挺進四強，明、後天將全力爭取晉級冠軍賽門票，為隊史譜上了全國賽最佳紀錄！這支從草創時期乏人問津、招生困難的球隊，在學校、教練長期投入培訓下，逐步蛻變為蘭陽地區具代表性的青棒勁旅，而背後持續穩定挹注資源的林燈文教公益基金會，也成為球隊得以茁壯最重要的支撐力量。

廣告 廣告

賽後總教練何昱德受時難掩激動情緒，喜極而泣、幾度說不出話。他謙虛表示：「我的工作只是上去換個手，讓他們緩和一下，真正守住比賽的是選手的實力，我只是幫他們做一些我能做的，選手真的很厲害！」他也透露，原本參賽目標只是希望打進8強，沒想到如今闖進4強，球員表現遠超預期，接下來也會持續提醒選手，後面賽事強度更高，必須更專注、更努力準備。

▲隨著獲勝捷報頻傳，球員們在球場上的自信也受到鼓舞，戰力滿點。

林燈文教公益基金會一路陪伴著球隊走過草創與低潮，對球隊的照顧不僅止於經費挹注，更細膩地關懷著每一位孩子的身心狀態，工作人員看著孩子們一步一腳印成長，心中也是滿滿感觸：「六年，真的很不容易！」她也透露，過去即便球隊在比賽中落敗，林孝信總裁仍不忘叮嚀：「帶他們去吃點好吃的，幫他們打打氣！」希望球員不要只記得輸球的挫折，而是感受到被支持、被理解的溫暖。

這次羅工棒球隊出發參加黑豹旗賽事前，林燈文教公益基金會林明昇董事長便為球隊加油打氣，承諾若能挺進16強，將帶全隊享用高檔牛排犒賞辛勞；當球隊順利闖進8強時，也再度加碼，為每位球員準備象徵祝賀與鼓勵的大紅包，如今球隊屢創佳績，直接挺進四強的捷報傳來，除了紅包也將變得更豐厚外，林孝信總裁更是開心不已，特別允諾「如果拿下冠軍賽，就帶大家日本七日遊！」也期盼球員能帶著這份祝福，無後顧之憂地繼續在場上拼戰、勇敢追夢。

過去，宜蘭縣一度陷入沒有木棒球隊的窘境，林燈文教公益基金會自2019年，挺身而出地將原本屬於社團性質的羅東高工棒球隊，升級為木棒組代表隊，接棒成為宜蘭縣唯一的木棒組高中，同時從訓練場地、宿舍、球衣球具、營養補給到訓練師資等層面全面投入資源，並資助三星國中棒球隊，串聯起國中至高中的系統性培育體系，讓宜蘭的棒球少年不必在高中階段就離鄉背井，得以留在家鄉延續棒球路，也讓宜蘭棒球重新站穩根基。

▲林燈文教公益基金會一路陪伴球隊，逐步蛻變為蘭陽地區具代表性的青棒勁旅。（前排左起林燈文教公益基金會董事長林明昇、羅東高工前校長廖俊仁）。

教練蕭良吉感性表示：「我當教練三十幾年，第一次感受到有單位這樣全力支持棒球運動，讓我很有本錢去招生好球員進來。我現在都可以很自豪跟家長說：你的孩子只要穿一件內褲來就好，其他都有人幫你們準備好！」他笑說，羅工青棒是現在最幸福的球隊之一。

值得一提的是，隨著球隊整體實力逐年提升，今年除了首次挺進四強，為隊史迎來重要里程碑，也是首次有三名球員進入中華職棒舞台，包括何宗旂加入味全龍、吳伯賢加入統一獅，以及陳彥廷加入台電，不僅是球員個人的榮耀，也象徵羅東高工青棒體系已逐漸開花結果，這支球隊從無到有，從被質疑到寫下歷史，如今已以行動證明，只要給孩子時間與舞台，夢想終將發光！(照片記者林明益翻攝)