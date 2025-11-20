林燕祝籲交通事故數據誠實呈現

議員林燕祝要求車禍案件通報應如實，建議A3類（財損）車禍納進道路交通事故斑點圖。圖為車禍示意圖。（警方提供）

記者林雪娟∕台南報導

交通部公布今年一至八月的交通事故死亡人數，台南四個月居冠，議員林燕祝指基層員警向其反映，長官「交代」車禍數據且當月發生車禍案件，拖延至下個月呈報，基層無奈也相互檢舉，導致真實情況難以呈現，她建議Ａ３類（財損）車禍納進道路交通事故斑點圖並全面分析易肇事熱點。

林燕祝說，車禍發生，許多都是和用路人習慣、標示標線與道路工程有關，至今年十月底統計資料，警察局各分局提報至交通局的道路交通工程設施改善，總計一二九０件，其中因發生交通事故而提報的有一三０件、預防交通事故發生而提報的一七０件、標線斑駁四八九件、標線標誌號誌增設調整四０八件、其他占九十三件，她表示，不要小看一個模糊的標線或是號誌，都可能是造成交通事故的原因之一，影響道路交通安全。

廣告 廣告

她說，某分局交通分隊小隊長疑似受到車禍件數壓力，為美化數據，將Ａ２事故改列Ａ３，或拖延向上呈報案件，早在多年前，她就在議會提案，要求警察局對台南市所有Ａ１與Ａ２車禍案件數提報至中央警政署，應名實相符，當時案件量校正回歸，暴增一三五八二件，後來持平及下降，就有基層員警在網路上抱怨又開始「Ａ」數據，她於議會提出，怒批警察局為何要給基層員警壓力，因為車禍數據只要登載不實，就沒有辦法清楚知道車禍肇事原因。

林燕祝說，交通事故數據誠實呈現，積極找出肇事原因，除執法外，能夠同步在社區活動加強宣導，更重要的是，有問題的交通工程盡速進行調整與改善，才能有效解決車禍問題。