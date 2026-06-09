林燕祝舉發殯葬與民俗亂象

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議員林燕祝指焚燒給神明和先人紙錢堆積如山、先人遺骸竟被當成垃圾？要求市府改善，還給神明和先人尊嚴。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

焚燒給神明和先人的紙錢竟堆積如山，而先人的遺骸竟被當成垃圾？議員林燕祝九日舉發相關殯葬與民俗亂象，批評市府推動紙錢集中燒政策，然配套嚴重不足，民眾敬神祭祖心意「大遲到」，要求還給神明與先人尊嚴；市府回應，以植存方式處理火化後剩餘灰燼，宣導環保減量並研議新增金爐。

林燕祝指先人火化後的遺骸，竟被市府當作廢棄物載往焚化廠與垃圾混燒，棄之敝屣作法，讓後代情何以堪？嚴重踐踏民俗信仰與先人尊嚴，要求以人道方式改善。黃偉哲也認為相關灰燼絕不可任意棄置，會依法妥善處理；副市長兼民政局代局長姜淋煌表示，已要求殯葬所撿骨時將骨骸完整撿拾，未能撿拾，將研議以植存或撒葬處理，表達對先人尊重。

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林燕祝說，民眾對神明、祖先的崇敬，竟被堆置在室內、棚架或戶外，紙錢從春節到清明，放置至今，有的變形甚至充滿蜘蛛絲，「難怪有人夢到祖先喊沒錢」，中元普度將屆，屆時敬神、祭祖、好兄弟紙錢全混淆，讓民眾崇敬之心無法「當下」傳遞。去年紙錢數一八八０噸，寺廟占近六成、納骨塔約三成，以春節、清明、中元三大節慶為大宗，今年清明堆置量最高突破三五０噸，台南雖擁有全台首座紙錢專用爐，然日去化量僅十四噸，光消化清明囤積量就得兩個月，要求市府紙錢分流焚燒，各納骨塔應在地自建環保金爐，動支殯葬作業基金興建。

黃偉哲認同金紙和銀分別處理，後續加強輔導，是否興建金爐將評估。姜淋煌回應南山公墓殯葬專區已規劃增設環保金爐，也宣導民眾使用大面額紙錢、足百紙錢、以功代金及集中燒等措施；環保局指和民間合作設置紙錢集中箱，續推環保祭祀，兼顧傳統信仰、環境保護及公共安全。