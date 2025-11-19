林燕祝調光電水 黃偉哲說不科學

設光電板的烏山頭水庫，水質驗出含陰離子界面活性劑，市議員林燕祝十八日在議場上拿出含清潔劑的礦泉水，問市長黃偉哲和首長敢不敢喝，結果無人舉杯。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

烏山頭水庫設置水面型光電板，引發各界質疑。市議員林燕祝十八日質詢指，水源保護區近年多次驗出微量陰離子界面活性劑，她在議場當場以清潔劑調配，要求市府官員試喝，痛批市府執意水庫設置光電板，衝擊水質安全。

市長黃偉哲回應，餐盤洗不乾淨也會有界面活性劑，這項質疑是觀感問題，不是科學問題，強調烏山頭水庫光電二期已承諾不會同意再設置。

林燕祝表示，地方反對在水庫種電，居民反應不敢喝光電水，卻被總統賴清德質疑是謠言，要求民眾安心喝水。她指自己依照環衛專業調配，結果包括黃偉哲及多位局處首長沒人敢喝。黃偉哲說調配不夠科學，純是民意和觀感，林燕祝反問，既是民意觀感，要求速拆烏山頭水庫光電板，還水於民！指當初市府在中央壓力下，短短十二天核准，綠色執政、效率保證。

環保局長許仁澤回應，外界將烏山頭水庫水質檢測與清潔劑畫上等號，是把兩套不同標準混在一起，需釐清，次檢測出的陰離子界面活性劑與清潔劑成分相同，該物質在自然環境與家庭生活汙水中也可能出現來源並不單一。

許仁澤坦言，科學檢測可判斷，民眾感受和觀感是另一回事，強調光電板清洗採原水沖洗，不會造成界面活性劑汙染，且民生飲用的自來水，需經過濾、消毒等完整處理，非直接取用原水。