林燕祝調「清潔劑光電水」要官員試喝 黃偉哲：不科學

台南市議員林燕祝(左)今天總質詢，在議場以清潔劑調配「清潔劑光電水」，要求市府官員試喝。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市烏山頭水庫太陽光電案爭議，謠言四起，光電板用清潔劑清洗的謠言，讓人心惶惶。台南市議員林燕祝今天總質詢時質疑，水源被檢出有陰離子界面活性劑，當場以清潔劑調配濃度，要求市府官員試喝。台南市長黃偉哲說，餐盤洗不乾淨也會有界面活性劑，自然界也有，這做法並不科學，但這是民意的問題，只要民意反對就不會在水庫續設光電板。

林燕祝拿出烏山頭水庫水質基準值檢測數據質疑，為何水源保護區會有等同清潔劑0.03到0.07mg/l的陰離子界面活性劑？政府說這是謠言，真的嗎？依環衛專業要用20滴清潔劑加到600cc的水，就複製0.03mg/l陰離子界面活性劑，她今天只用3滴清潔劑，要求市長黃偉哲和環保局等官員試喝，結果沒人敢喝，要求速拆烏山頭水庫光電板，還水於民。

環保局長許仁澤說，水庫的水質檢測有陰離子界面活性劑，並不等同於有清潔劑，烏山頭水庫的光電板清洗是用水庫原水清洗，並無清潔劑，陰離子界面活性劑可能來自家庭生活污水中，而且自然環境中也存在。如果要讓整個烏山頭水庫達到議員展示的清潔劑濃度，必須投入水庫至少10噸的清潔劑，但這在科學上並不合理。

市長黃偉哲說，雖然烏山頭水庫的水質檢測均符合標準，但如果民眾不願意，不論是出於疑慮或感受因素，市府都不會同意續設。這是一個民意問題，而不是科學問題。

市府說明，烏山頭水庫水質因用途不同而有兩套檢驗機制。灌溉用水由農水署負責檢驗，飲用水部分則由自來水公司檢測，並由環保局進行查核。根據台灣自來水公司最近的檢測資料，鳥山頭淨水廠歷年檢測結果均符合「飲用水水源水質標準」及「飲用水水質標準」。

