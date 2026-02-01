林爵士就任輔英科大校長

輔英科技大學昨（一）日隆重舉行卸任、新任校長交接布達典禮，現場貴賓雲集，產官學界、醫療體系及校友代表齊聚一堂，共同見證輔英邁向新階段的重要時刻；張可立董事長向兩位校長深情喊話致謝，感謝林惠賢校長四年的穩健領航，國內外運營績效頗豐，表現亮眼；稱許接棒的林爵士校長擁有深厚教育專業與前瞻視野，盼延續輔英的信念與傳承，持續深化教育創新、拓展國際視野，打造更具韌性與溫度的護理長城。（見圖）

張可立董事長表示，大家齊聚一堂見證的不僅是校長職務的薪火相傳，更是輔英教育使命的持續延伸；這幾年輔英在林惠賢校長帶領下績效卓著，學生就學穩定度、畢業生就業率、國際交流數排名、簽訂MOU境外學校達三百多所、國際專班數創新高等。針對林惠賢卓越的領導力與無私的奉獻，他代表董事會表達最誠摯的感謝。

張可立隨後也代表輔英歡迎林爵士加入團隊，推崇林爵士擁有深厚的專業背景與豐富行政經驗，遴選過程就能充分感受其對教育的熱忱與前瞻視野，相信在其領導下必能承先啟後，帶領學校走向新的高峰。

林爵士強調，為了實現願景，未來的治校理念將聚焦於「招生、穩健、發展」等三大核心；一個人走得快，但一群人走得遠，他倡導「愛在輔英，專業溫暖」，未來形塑「輔英共同體」的價值信念，集結更多的善緣與力量，為國家社會培育更多優秀的輔英學子。

林爵士來自大仁科大，大仁科大楊弘仁董事長親率郭代璜校長及一級主管出席，送別排出的陣仗顯示其超人氣，現場還有來自多所大專校院與高中職校長、產學合作企業、輔英附設醫院、校友總會歷任理事長等，偌大會議廳座無虛席，場面溫馨。