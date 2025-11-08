林玉山藝術實踐X高一峰紀念展登場 創價美術館同步致敬台灣近代大師

「悠然望玉山─林玉山藝術實踐」暨「逆風前行─高一峰紀念展」同步在創價美術館開展。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 創價美術館2025年第三檔展覽，今（8）日下午同步舉行「悠然望玉山─林玉山藝術實踐」暨「逆風前行─高一峰紀念展」開幕儀式，由林玉山公子林柏亭、高一峰家屬楊燕敏共同主持，立委邱議瑩、高市府副祕書長王宏榮、台灣藝術大學教授羅振賢、屏東大學教授黃冬富、成功大學教授蕭瓊瑞、國立歷史博物館前館長王長華，以及藝術家林顯宗、洪根深、劉耿一、在地書畫學會理事長、約30所參與創價行動美術館的中小學校長、主任等，皆到場共襄盛舉。

這次同時展出林玉山與高一峰兩位台灣近代重要藝術家作品，林玉山(1907-2004)與高一峰(1915-1972)皆生於20世紀初期，為台灣重要水墨畫家。兩人初期皆曾研習西畫，最終走上墨彩創作之路。一位土生土長於台灣、一位戰後跨海來台，一位重視寫生、一位日趨寫意，風格殊異的創作共同形成本島珍貴的藝術瑰寶。

林玉山是2003創價啟動「文化尋根 建構台灣美術百年史」首年展出的藝術家，其創作橫跨民間與學院、古典與前衛、本土與世界，也是同時代藝術家中，繼雕塑家黃土水之後，其作品〈蓮池〉是唯一被指定為「國寶」的畫家。此次創價美術館精選55件作品，依序梳理林玉山嚴謹的藝術實踐歷程，異采紛呈地規劃畜獸、人物、風景等三個主題，見證其在台灣美術史上的貢獻與豐沛生命力。

高一峰是一位勇於對抗時代巨流的藝術家，今年適逢高一峰誕辰110年，創價將家屬收藏、以及贈予之橫跨各時期的水墨、油畫、書法、手稿，規劃呈現「逆風前行」主題，分別於早期創作、大漠風光、鄉野人物、動植物形象等範疇，精選數十件重要作品展出，引領觀者回溯高氏的藝術脈絡，走入他逆風而行的生命軌跡。

台灣創價學會理事長林釗致詞表示，這是第四度為林玉山舉辦畫展，此次與多所公私立美術館、私人藏家合作，呈現林玉山一生藝術實踐的歷程。2009年創價首次為高一峰舉辦巡迴展，今年適逢高一峰誕辰110周年，承蒙高一峰之子高燦、楊燕敏伉儷將其橫跨各時期之水墨、油畫、書法創作與手稿，捐贈給創價典藏，策展團隊精選重要作品，呈現高一峰逆風前行的生命軌跡。他也向現場創價行動美術館的中小學校長、主任表示，創價行動美術館將持續開進校園，從小傳播藝術種子。

王宏榮提到，林玉山、高一峰都是台灣美術界佔有重要地位之藝術家，好作品要有精彩策展，感謝創價自2003年開始推動藝術教育，讓民眾以便捷、可及性高的方式，認識台灣美術史，也讓藝術成為市民的日常。羅振賢是林玉山、高一峰的學生，他說林玉山始終親切溫暖，總是參與學生的畫展，鼓勵其創新的想法；而高一峰在藝專執教時，簡單幾筆便能詮釋欲表達之物象，令人印象深刻。高一峰過世後，兒子高燦日日思索如何處置這批作品，最後決定交由創價典藏，羅振賢對此感到安心，創價是台灣美術館中最用心於典藏的單位，希望繼續為藝術家服務，建構百年美術史指日可待。

蕭瓊瑞對於展場的佈置、設計、燈光，皆給予高度評價，他說「佈置本身，能讓藝術變得更有魅力。」也提到創價展出的這兩位藝術家，相差8歲、一北一南，皆歷經歷史波折，但他們的作品跨越時空限制，一起留存下來，甚至一起展出。藝術的偉大，在於創作和保存都須付出極大代價，向兩位藝術家致上最高敬意。

林柏亭感謝創價堅持二十多年，持續走在建構台灣美術史之路，近年來更朝深度發展，像這次兩個展搭配專書學術性的論文，內容也更為精實，讓人感受到創價的展覽從廣度到深度，不斷地精進。

為了拉近民眾與藝術間的距離，創價美術館與逢甲大學教授鄭月妹、設計師何羽凡合作，設置AR互動區，讓民眾體驗藝術作品的動態想像。另設有「小老虎頭套製作」、「水墨體驗」專區，並推出四款結合藝術作品之文創Ｔ恤，於館內文創商品區販售。雙展分別於創價美術館一、二樓自即日起展出至2026年3月6日，免費入場，歡迎各界人士踴躍前來觀展。

「悠然望玉山─林玉山藝術實踐」暨「逆風前行─高一峰紀念展」開幕剪綵。 圖：孫家銘翻攝

台灣創價學會理事長林釗表示，創價行動美術館將持續開進校園，從小傳播藝術種子。 圖：孫家銘翻攝

林玉山畫虎堪稱一絕。 圖：孫家銘翻攝