林珮淳、蔣榮宗ZONG再攜手 《夏娃克隆巴別塔II》交織AI藝術與音樂能量

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

數位藝術教母林珮淳與跨界音樂藝術家蔣榮宗ZONG再度聯手，推出新媒體藝術與音樂結合之作《夏娃克隆巴別塔II》，原創音樂將8日將在各大國際音樂平台正式上架。這次合作延續兩人於新媒體藝術領域中的深層對話，以影像、聲音及科技語彙共構出一場關於信仰、科技與人性的當代寓言。

《夏娃克隆巴別塔II》屬於展覽《夏娃克隆系列：林珮淳的AI伊甸園》的一部分，展覽以「感覺」為起點，整體宛如一場寓言式的探索旅程。林珮淳以信仰、科技與神話為脈絡，透過AI技術與影像創作，反思人類在科技時代中對生命創造與權力結構的想像。

展覽共集結五大系列作品，從信仰、科技、寓言與歷史等多重視角構築出當代科技寓言史。其中〈夏娃克隆—創造計畫〉透過拆解與重組夏娃身體，象徵人類介入生命創造的野心，挑戰神聖與倫理邊界；〈夏娃克隆—大偶像〉系列呈現科技文明下的人類造神現象。〈夏娃克隆—人獸合體〉以女性與異形共構形象，揭露人與非人界線的模糊；AI新作〈光影體〉與〈AI新生〉則以「越完美越虛無」的科技美學，反思當代人工智慧的矛盾。

此外，〈夏娃克隆—萬湖會議〉系列透過納粹歷史隱喻當代科技菁英掌控權力的現象，〈夏娃克隆—巴別塔〉則以追求資訊互通的幻象，警示人類文明可能因語言與思維的單一化而崩塌。

林珮淳的影像作品《夏娃克隆巴別塔I》近年在國際影展屢獲肯定，至今已入圍超過20項國際影展，2025年獲英國倫敦女性影展「網路／新媒體最佳影片獎」、德國柏林短片影展「最佳女性力量獎」以及義大利米蘭獨立電影影展的最高榮譽「最佳動畫獎」，展現創作能量持續延伸至世界舞台。

