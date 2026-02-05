林琨瀚上任副市長！高虹安：新竹要培育國手
[NOWnews今日新聞] 新竹市政府今（5）日宣布，已延攬前職業棒球國手、現任國立清華大學體育室專任副教授暨棒球總隊教練林琨瀚先生出任副市長。新竹市府表示，此項人事安排將借重林琨瀚深厚的體育專業、嚴謹的學術根底，以及長期深耕新竹基層運動的經驗，為科技首都注入「運動活力」與「科學治理」的新思維，進一步鞏固新竹市作為「國手培育之都」的領先地位。
市長高虹安表示，林琨瀚在球場上以「穩定、細膩」的守備素養著稱，這種追求精確、韌性十足的特質，正是市政管理所需的關鍵力量。林琨瀚在清華大學累積豐富的學術行政經驗，結合職棒生涯磨練出的高抗壓性與領導力，定能協助市府推動各項重大建設。高虹安強調，未來將特別借重其長才，優化體育設施、提升市民運動風氣，並落實全齡健康生活計畫。
高虹安進一步指出，新竹市憑藉「基層運動選手訓練站」的優異表現，已二度蟬聯《遠見雜誌》運動城市排行榜一般縣市組冠軍，在基層體育的人才密度與投入程度居全國之冠。延攬林琨瀚，正是要運用其運科專業，讓新竹的基層選手能獲得更精準、更具科學實據的訓練資源。
林琨瀚則表示，新竹是他的第二故鄉，在清大任教的十餘年間，深刻體會到這座城市特有的年輕活力與發展潛力。他說：「我將秉持運動員奮戰不懈、永不放棄的精神，與市府團隊攜手並進」，他並提到，未來除了全面協助高市長推動政務，更期盼發揮所長，將新竹市打造為科技與運動並重的「運動科技城」。
市府表示，林琨瀚資歷卓越，球員時期身為台灣棒球史上最具代表性的內野手之一，曾多次披上中華隊戰袍，更在1992年巴塞隆納奧運會中勇奪銀牌。進入職棒後，效力於三商虎及誠泰太陽隊期間，憑藉精湛守備與穩定火力，多次榮獲金手套獎與最佳九人殊榮。而褪下球衣後，林琨瀚展現對學術的追求，於2009年起受聘於國立清華大學。在清大服務期間，他不僅培育無數體壇英才，更積極參與新竹市多項體育發展計畫，對在地的城市脈絡與運動環境極為熟悉。
市府補充，林琨瀚預計於三月正式上任，期待透過奧運職棒名將的加入，帶領新竹市在教育、體育發展、市民福祉及運動休閒等面向上邁向更高層次。
《林琨瀚小檔案》
學歷：中國文化大學運動教練研究所碩士
經歷：
• 國立清華大學體育室專任副教授、棒球隊總教練
• 中華職棒三商虎隊、台灣大聯盟誠泰太陽隊職業球員
• 2006年杜哈亞運棒球中華隊金牌教練
• 2003札幌亞錦賽中華隊情蒐小組
• 1992年巴塞隆納奧運會棒球銀牌得主
獲獎紀錄：中華職棒金手套獎、最佳九人獎；台灣大聯盟打擊王、金手套獎等。
