林琨瀚出任竹市副市長 議會黨團點名棒球場是首張成績單

前三商虎職棒球星林琨瀚出任竹市副市長，政壇認是步好棋。（圖：市府提供）

新竹市政府宣布延攬中華職棒前三商虎隊球星、清華大學專任副教授林琨瀚，出任新竹市副市長，也引起市議會藍、綠與時代力量黨團關注。議會3個黨團一致認為「棒球場」是關鍵考驗，國民黨盼球場能如期開打、時代力量關注其政策與實質作為，民進黨則要求別再政治化棒球場，應回歸專業、盡速改善。

林琨瀚出任副市長，議會黨團認新竹棒球場將是林琨瀚首長成績單。（圖：市府提供）

新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡指出，市府借重林琨瀚體育與棒球專業，優先把關新竹市各項體育建設，尤其棒球場將是林琨瀚上任後的「第一張成績單」，市長高虹安承諾今年棒球場要能開打，希望在林琨瀚接任後，相關工程能如期完成，確保場地符合比賽標準，真正投入賽事使用。

新竹市議會時代力量黨團總召、市議員林彥甫表示，此次選擇具運動專業背景的林琨瀚加入市政團隊，外界關注的不僅是其形象或看板角色，而是新任副市長是否能在市府內部提出具體運動政策，及棒球場未來的經營與方向。尤其在先前味全龍表態無意經營的背景下，期待林琨瀚加入能對球場後續營運與整體運動政策帶來實質幫助。

民進黨籍市議員劉崇顯則表示，延攬林琨瀚可以看出高虹安在選舉年的人事任用總算回歸專業，對於市府團隊來說是值得慶幸的事，期許林琨瀚上任後可以堅守體育專業的立場，特別是在棒球場的改善上讓高虹安能懸崖勒馬，不要再用鬥爭前朝的心態，將棒球場持續當成政治提款機，甚至在向廠商求償的司法途徑上，將市府置於不利的地位，早日用務實專業的態度完成球場改善工作。

民進黨籍市議員劉彥伶則表示，希望副市長將運動的專業發揮在新竹市市政，盡速協助加速棒球場重啟工程，不要讓棒球迷屢屢失望落空。（彭清仁報導）