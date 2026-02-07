林琨瀚將接副市長 竹市府前官員預言邱臣遠1個月內會被「任重道遠」

新竹市準新副市長林琨瀚(右)將於3月上任，前文化局長錢康明判斷、預言另位副市長邱臣遠(左)1個月內將會被市長高虹安(中)「任重道遠」。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安昨天(6日)與新準副市長林琨瀚和現任副市長邱臣遠一起亮相，林琨瀚因具前職棒球星身分受到各界討論，竹市前文化局長錢康明也發文稱竹市有新的副市長了，大家都在評論新的副市長，並稱任用知名人士當副市長是高虹安的策略，但他也未卜先知判斷另位副市長邱臣遠1個月內將會出現「任重道遠」。被解讀邱臣遠恐成為高虹安的棄子。

錢康明提到，新的準副市長有體育背景，讓人聯想是否與重啟棒球場有關，如同之前有檢察官背景的副市長蔡麗清，讓人聯想是要揭發林智堅的大秘寶，但最後結果應該還是一場空。並稱高虹安個人的想像力和私人情緒，最終都會踩踏於專業之上，新竹市市政建設的蒼白，不是在於誰當副市長或局處長，而是與高虹安的能力和決策息息相關。

他籲高虹安少些權謀和算計，少些與權貴的交際，提醒高虹安要將市民的迫切需求列為優先，好好做幾張新竹市能拿出手的「名片」，才無愧高虹安身為一市之長，他認為品格、格局、無私是高虹安目前身上最欠缺的。但他也附註，以他的判斷，現任副市長邱臣遠1個月內將會出現「任重道遠」。如同他在2023年9月被離職時，收到高虹安市長室送的「任重道遠」玻璃紀念品般。

