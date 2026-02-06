林琨瀚首公開活動：滿忐忑的 同框高虹安「幾乎0互動」

記者張浩譯、龔芸可／新竹報導

新竹市政府今（6）日舉行兩個新設局處的揭牌儀式，而才剛被任命副市長的前棒球國手林琨瀚也現身活動，鏡頭前首度同框高虹安，兩人互動備受外界關注。不過林琨瀚神情看起來相當緊張，似乎還在適應新身分。

新竹市政府6日舉行新單位的揭牌儀式。

主持人：「林教授現在也已經蒞臨我們的現場。」

熱騰騰才被任命新任副市長的前棒球國手林琨瀚，首度以地方父母官身分出席活動，一舉一動備受關注。

台上舞龍舞獅賣力表演，但林琨瀚臉色卻有些凝重，還時不時緊皺眉頭，準副市長似乎還沒適應好身分轉變，而一旁的高虹安則低頭翻閱資料，兩人首度同框，並肩而坐卻幾乎零互動。

林琨瀚與高虹安並肩而坐，卻幾乎零互動。

主持人：「請揭牌。」

新竹市政府宣布，2月開始啟動大規模組織改造，除了迎來新任副市長，6日一早也舉行養護工程處及數位發展處兩個新單位的揭牌儀式。

新竹市長高虹安：「WBC中華隊這個球員的名單，30人的先發這個部分已經有出來了，那所以在全國都在瘋棒球的時候，我也在這邊跟大家公佈我們的好消息。」

用經典賽球員名單比喻新竹市人事名單也是黃金陣容，而預計三月到職的林琨瀚，從王牌球員到清大教職，如今即將成為副市長，他受訪時坦言很忐忑。

準新竹市副市長林琨瀚：「其實滿忐忑的，我的職位主要還是在推動體育跟這個運動相關的一些，不管是運動活動，或者是場館的一個修護。」

林琨瀚在受訪時，坦言很忐忑。

公開主要任務，是協助推動體育及城市治理，雖然受訪還有些卡頓生疏，但林琨瀚除了運動專業，在清大任職期間也有豐富的行政歷練。

不過新官上任的第一把火，外界關注備受爭議的新竹棒球場改善工程，勢必會成為他上任後的大挑戰。

