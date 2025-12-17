林瑞陽愛兒出手「救活300壯士」背負500萬隱形債務

林禹接手經營「300壯士」，一開始就背負約500萬的隱形債務。(圖／吳松翰攝)

知名健身房「300壯士」，曾因天王周杰倫站台聲名大噪，還一度展店至大陸，年初卻陷入資金糾紛等爭議，導致西門與新北板橋兩間店遭頂讓，這塊燙手山芋目前由林瑞陽兒子林禹接下，雖然背負約500萬的隱形債務，不過在他大刀闊斧改革後，已經慢慢減少負債。

根據《鏡週刊》報導，「300壯士」去年4月因為財務問題，與合作的「打鐵健身」集團徹底撕破臉，雙方最後鬧上法院，使得300壯士面臨易主窘境，直到釋出「零元頂讓」的消息3個月後，終於有了下文，由林禹接手經營，表面看似零元頂讓，不過這兩家店讓他背負約5百萬元的隱形債務。

林禹大動作改革後，讓健身房逐漸轉虧為盈。(圖／吳松翰攝)

林禹接手經營後，便得面臨員工、廠商以及上千位會員等各種管理問題，例如租金、器材維修等，不過他臨危不亂，大動作進行各方面革新，像是改名為「運動學Fitology」，一舉切斷與前身「300壯士」因債務糾紛引發的負面新聞。此外，制度上也有變動，像是保留會員制改成分鐘計算、24小時經營，不僅留住會員，西門店更是吸引許多外國觀光客加入，債務也逐漸減少。

健身房營運步入正軌後，林禹將重心轉向拓展演藝事業，不僅在《戲說台灣》挑戰台語台詞，還在《戀愛是科學》飾演同志角色。感情方面，與製作人柴智屏女兒高雋雅陷入熱戀，柴智屏不僅證實此事，更對林禹讚譽有加，不論事業或私生活都相當精彩。

