林瑞陽長子林禹接「300壯士」爛攤扛500萬債 171字揭現況！自爆每天只睡3小時

林禹參加《最強的身體》節目。翻攝IG @linyu19901103

林瑞陽與前妻所生35歲長子林禹除了也出道拍戲、上節目，熱愛健身的他也投入經營健身房事業。根據《鏡週刊》報導，林禹接手今年初陷入資金、經營糾紛的連鎖健身房「300壯士」西門町、板橋兩間分店，雖是「零元頂讓」，但他一開始就面臨500萬債務問題。

據悉，300壯士和打鐵健身集團合作後，年初因財務問題撕破臉，林禹接下西門町、板橋兩間分店，並改名「運動學Fitology」，但要面對大量的員工、廠商對接和會員的問題，兩家店租估有500萬元隱形債務。

林禹熱愛運動。翻攝IG @linyu19901103

林禹曝經營現況 喊話：運動是簡單純粹的事

對於報導，林禹透過經紀人回應：「今年剛接手經營的時候真的比較辛苦，每天只睡3小時；面對前店家的好幾百位舊會員，我們選擇免費讓他們轉約所有的會籍時間，讓運動的權益得以延續，運動是簡單純粹的事情，不應該被商業行為複雜化。」

林禹繼續表示：「但現在一切都好，員工們很幫忙、會員們也很照顧我們，營運近一年目前已經上軌道，很謝謝大家的支持和關心，讓運動學越來越好。我們不是很衝的個性，每一步都是穩紮穩打，並盡力給大家更安心舒適的運動環境。」



