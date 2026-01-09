林瑤農玻璃工藝個展暨傳習師生展 竹市文化藝廊開幕





「光與火的對話－林瑤農玻璃工藝個展暨傳習師生展」即日起至1月25日於新竹市文化局文化藝廊展出。文化局長王翔郁9日出席開幕活動，接受林瑤農致贈作品《龍如意》予市府典藏，熱塑龍形玻璃盤捲而上，象徵飛龍高昇、吉慶如意，祝願新竹傳統玻璃工藝薪火相傳、光照前程。

市長高虹安表示，林瑤農為竹市工藝之家，並於2021年獲認定為新竹市無形文化資產「玻璃傳統技藝」保存者，其「實心雕塑」及「口吹玻璃」技藝爐火純青，以色彩斑斕的聚寶盆及活靈活現的海洋生物雕塑為代表作。此次個展涵蓋海洋生態、動植物意象、吉祥象徵及器物創作等面向，反映藝術家長年對自然與生活的觀察累積。

林瑤農老師一家投入玻璃創作及經營行銷，是玻璃藝術界令人稱羨的家庭。

王翔郁局長表示，林瑤農以高溫熔融玻璃為創作核心，透過吹製、拉製、剪裁與壓形等工序，保留玻璃在高溫狀態下自然流動的痕跡，光、火與時間交融，作品造型厚實而富動態感，色彩隨光線折射產生層次變化，呈現玻璃在瞬間定格的狀態，展現玻璃工藝獨有的生命力，也體現傳統技藝在當代創作中的延續與轉化。

「經濟可以讓國家變強大，文化可以讓國家變偉大。」國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮表示，感謝新竹市文化局長期對工藝發展的支持，在地的工藝正是地方文化的縮影。他強調，未來台灣被世界看見的除了科技，文化將成為第二張最重要的名片。陳主任並代表文化部感謝林瑤農藝師 48 年來投入玻璃工藝創作，以及所有工藝界前輩的付出，讓世界看見台灣工藝的美好。

文化局說明，展覽同步展出114年度文資局及文化局補助的「傳統工藝—新竹市窯爐玻璃初級傳習計畫」共8位結業學生作品。傳習課程共計16週，以「徒手吹製」為主要傳習技法，於無模具輔助的情況下，透過呼吸、手感與火候控制製作各式器形。8件學生作品以杯皿、花器等形式展現，融入個人對比例、線條與色彩的理解。

林瑤農藝師表示，期待8位學生成為未來種子師資，能繼續學習並推廣玻璃之美。師生作品同場展出，不僅突顯無形文化資產傳承的價值，也讓觀眾看見傳統玻璃工藝在新世代創作者手中持續生成的可能性。



