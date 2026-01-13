林產品溯源新制上路！改採自主登錄並納入竹產品

農業部林業及自然保育署1月正式實施新版「台灣林產品生產追溯管理作業規範」，將過去繁瑣的「逐案審查」轉型為「業者自主登錄」。（圖／農業部）

農業部林業及自然保育署1月正式實施新版「台灣林產品生產追溯管理作業規範」，將過去繁瑣的「逐案審查」轉型為「業者自主登錄」，業者將可更輕鬆加入溯源體系，且新制正式納入竹林產品，讓優質合法國產木竹材走進大眾生活。

林業保育署表示，過去參與溯源制度的業者，須於每次產品上市前提出申請，經審查通過後方能取得該批次產品 的QR Code 條碼，程序相對繁瑣，難以即時因應多元且彈性的加工與銷售型態，為回應產業實際需求，提升業者自主管理與作業效率，新制針對流程提出重要變革。

廣告 廣告

林業保育署說明，改革內容包含，第一，簡化申請檢核作業，強化源頭管理，無須逐案審查與核發條碼；第二，明確經營者定義與責任，必須對其登錄資訊的真實性負責，確保條碼資訊與產品實際狀況相符。

第三，強化市場稽核，守護公信力，若發現登錄不實，將依情節輕重處以限期改正、甚至依法追究；第四，擴大追溯範疇，納入竹產品：為使林產品追溯體系更臻完善，新制正式將竹產品納入系統。

林業保育署強調，「台灣林產品生產追溯系統」目的在為國產木竹材建立可信任的「身分證」，透過數位化追蹤機制，確認木竹材的合法性，並有效區隔國產與進口木材，亦回應國際永續浪潮、接軌全球供應鏈。

林業保育署指出，新版規範大幅降低經營者參與追溯制度的門檻與行政成本，歡迎業者踴躍申請登錄，善用透明的生產資訊建立品牌信譽，共同形塑公開、可信賴的國產材交易環境，帶動產業升級。

更多中時新聞網報導

廠商代刀惹議 半年內訂指引

保健》流產傷身 避後遺症需3階調養

代孕爭議大 人工生殖法卡關