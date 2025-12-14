林田山《森林。家》市集及音樂會 歲末相聚、療癒身心

花蓮縣鳳林鎮的林田山林業文化園區，曾為台灣重要林場聚落，在林業保育署維護下，也是國產材倡議基地。(花蓮分署提供)

農業部林業及自然保育署花蓮分署將於二十、二十一日，在林田山林業文化園區辦理《森林。家》市集及音樂會，共邀請三十二個主題文創與在地餐飲品牌，並安排六場音樂表演、四場手作體驗，歡迎暖心相聚，迎向未來。

林業保育署花蓮分署表示，自一一四年九月二十七日起，於林田山林業文化園區林業生活館正式開啟《森林。家｜來自森林美好生活展》，後，即以國產材和台灣山林元素為核心，邀集十四位藝術家與工藝家，透過各式媒材，展現森林生態風貌。

做為展覽延伸活動，於年末辦理「森林。家｜市集及音樂會」，望能成為民眾短暫鬆口氣的療癒所在，透過市集、音樂、以及攤友們精心安排的美食與手作體驗，彼此暖心陪伴，展望未來。

花蓮分署指出，此次「森林。家｜市集及音樂會」邀請三十二家文創與餐飲品牌，其中包括參展《森林。家｜來自森林美好生活展》的藝術家與工藝家，也會在森林教室開設體驗課程，並在市集出攤，以各種作品型態與民眾互動。

另外，音樂表演則邀請江忻薇／壽豐體驗、出谷的人、花囍樂團、何家健、劉大奇等風格各具特色的本地樂手，另外還有「甜豌豆五鋼琴重奏樂團」，特別前來為花蓮加油打氣，用美好旋律送上祝福。

花蓮分署強調，台灣林業政策從早年的國土保安、生態保育，近期聚焦於永續林業，並逐步提升國產木材使用率，除了產業端鼓勵外，也透過多元性倡議，讓民眾更加了解台灣林業與國產木材。

花蓮分署表示，位於花蓮縣鳳林鎮的林田山林業文化園區，曾為台灣重要林場聚落，在林業保育署的長年戮力維護下，是重要的生態旅遊景點，也是國產材倡議基地，希望此次活動能讓民眾有彼此陪伴相依的療癒感。