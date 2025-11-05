林百貨推林好商店推出「調配極選」系列，以茶和醬油為主

林百貨打造「林好商店」，邀請飲食生活作家葉怡蘭聯名合作，以「調配極選」，推出茶與醬油。（林百貨提供）

記者林雪娟／台南報導

台灣最具代表性的兩種日常滋味，茶與醬油，以全新姿態走進人們餐桌。林百貨打造「林好商店」，邀請飲食生活作家葉怡蘭聯名合作，推出全新企劃「調配極選」系列，不同單一食材侷限，葉怡蘭以其「調配哲學」為核心，將各具特色的風土素材彼此襯托、交融融合，激盪出更完整、極致滋味，除延續其生活智慧，更開啟台灣風土調味新日常。

林百貨說，「林好商店」致力發掘台灣風土好食與職人手作精神，從土地上的人情物產出發，走訪各地、傾聽故事，呈現台灣生活多樣風貌。葉怡蘭表示，從選材、比例到風味平衡，力求展現最貼近生活的「美味日常」，單一產地或類型食材雖各具魅力，卻也存在侷限，透過調配，能具更多層次和可能性。

廣告 廣告

茶是台灣最具代表性飲品，從傳統茶席到創新手搖飲，醬油則是台灣日常餐桌不可或缺、獨一無二的黑豆釀造文化，將四季風味，帶進民眾每一餐。

調配茶源於十九世紀歐洲，透過混調不同產地茶葉以至其餘香味元素，創造風味獨具茶款，如英式早餐茶、伯爵茶都是經典，透過調配，讓茶成為呼應時節、心境與飲食搭配的最佳良伴。醬油則呼應「台灣本產、台灣種作、台灣釀」的理想風味，帶有南部醬油特有的清爽甜潤，不求鹹濃，並加入蔗糖調味，以陳釀和調配，展現豐富層次的口感。